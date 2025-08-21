Los incidentes que sucedieron entre Independiente y Universidad de Chile este miércoles por la noche quedarán en la historia negra del fútbol sudamericano. Casi 20 heridos (uno de gravedad), más de 100 detenidos, enfrentamientos políticos y gente que alienta a la violencia.

Todo eso, llevó a la suspensión del partido por octavos de Copa Sudamericana y a la incógnita de que pasará con los dos equipos.

Cuándo se va a saber la sanción de Independiente y U de Chile

Hace minutos, circuló en redes sociales y en medios importantes de televisión, un comunicado de CONMEBOL falso que indicaba que ambos equipos estaban descalificados.

Lo cierto es que el ente sudamericano todavía no tiene ninguna resolución hecha, ya que recién empezó la recopilación de pruebas, todavía tiene que recibir el descargo de ambos clubes y avanzar con la investigación. Esto significa que la sanción para Independiente y Universidad de Chile, saldría en unos días, aunque todavía es indefinido cuando, según confirmó DobleAmarilla.

Graves incidentes en el partido entre Independiente y la U de Chile

El comunicado de Independiente

La institución publicó un mensaje en sus redes sociales tras los hechos de violencia ante U de Chile en Copa Sudamericana. En el texto expresan que los incidentes arrancaron en el sector visitante y que luego se dieron “agresiones inaceptables por parte de grupos locales”. Además, dejaron en claro que “para este partido trabajamos en conjunto con CONMEBOL, http://A.Pre.Vi.De, Policía Bonaerense y Carabineros de Chile, poniendo a disposición un operativo que cumplía en todo con la normativa vigente y con las exigencias estipuladas para este tipo de competiciones. Sin embargo, no alcanzó para contener la desmedida violencia”.

Sobre lo futbolístico, señalaron que sus dirigentes están trabajando para defender los intereses de Independiente: “el Presidente y el Secretario General del Club se encuentran camino a Paraguay para trabajar en representación del Club Atlético Independiente ante CONMEBOL y terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo”.