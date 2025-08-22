Cuándo juegan River, Racing, Vélez y Estudiantes los cuartos de Copa Libertadores

River le ganó a Libertad de Paraguay por penales y terminó de definir los cuartos de final de Copa Libertadores. La fase contará con cuatro equipos argentinos y tres brasileños, marcando así una superioridad que no ocurría desde 2018 en esta fase. El infiltrado revelación será Liga de Quito, que eliminó al último campeón Botafogo.

Cuándo se juegan los cuartos de Copa Libertadores

Todavía no se definieron los días ni horarios exactos, pero sí se sabe que los partidos de ida se jugarán entre el 16,17 y 18 de septiembre, mientras que la vuelta será el 23,24, o 25 del mismo mes. Las llaves se definirán con los dos partidos y sin gol de visitante para definir a los cuatro mejores del continente que buscan la gloria eterna.

Franco Armani, el héroe en los penales de River ante Libertad. (AP)

Cómo son los cruces de cuartos de final de Copa Libertadores

São Paulo vs. Liga de Quito

Palmeiras vs. River

Racing vs. Vélez

Estudiantes vs. Flamengo

Los equipos situados en primer lugar, son aquellos que definirán de local la serie por conseguir mejor participación en la fase de grupos. El duelo argentino entre La Academia y El Fortín, por ahora, será el único que no contará con público visitante.

FRanco Pardo no oculta su alegría tras haber marcado el tercero de Racing (FSports).

Cómo fueron los resultados de octavos para llegar a cuartos

Ida

Fortaleza 0-0 Vélez

Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo

Peñarol 1-0 Racing

Cerro Porteño 0-1 Estudiantes

Flamengo 1-0 Internacional

Botafogo 1-0 Liga de Quito

Libertad 0-0 River

Universitario 0-4 Palmeiras

Vuelta

Vélez 2-0 Fortaleza

São Paulo (4) 1-1 (3) Atlético Nacional

Racing 3-1 Peñarol

Estudiantes 0-0 Cerro Porteño

Internacional 0-2 Flamengo

Liga de Quito 2-0 Botafogo

Palmeiras 0-0 Universitario

River (3)1-1(1) Libertad