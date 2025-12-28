Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino: cómo se juega la primera fecha

La Liga Profesional de Fútbol ya realizó el sorteo que definió la conformación de las zonas para el Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026. Está todo preparado para el comienzo del fútbol argentino en el 2026 y los hinchas ya cuentan los días para ver a su equipo.
Así quedaron las zonas de la Liga Profesional 2026: Apertura y Clausura
Zona A
- Boca
- Independiente
- San Lorenzo
- Deportivo Riestra
- Talleres de Córdoba
- Instituto
- Platense
- Vélez
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia de Mendoza
- Lanús
- Newell’s
- Defensa y Justicia
- Central Córdoba
- Unión
Zona B:
- River
- Racing
- Huracán
- Barracas Central
- Belgrano de Córdoba
- Estudiantes de Río Cuarto
- Argentinos Juniors
- Tigre
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Independiente de Rivadavia
- Banfield
- Rosario Central
- Aldosivi
- Atlético Tucumán
- Sarmiento
Los ascendidos y cómo se acomodaron en las zonas
Dos equipos se sumarán en 2026 a la máxima categoría:
- Estudiantes de Río Cuarto
- Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Estos clubes ocuparán los lugares que dejaron San Martín de San Juan y Godoy Cruz, descendidos a la Primera Nacional.
Para mantener la estructura de rivalidades o emparejamientos, Estudiantes de Río Cuarto es acompañado por Instituto, mientras que Gimnasia de Mendoza quedó emparejado con Independiente Rivadavia.
Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino
El Apertura 2026 tendrá su inicio el fin de semana del 24 de enero, debido a la necesidad de completar la competencia antes del inicio del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.
El Clausura 2026, en cambio, todavía no tiene fecha oficial. La Liga Profesional adelantó que comenzará después de la Copa del Mundo, aprovechando el calendario internacional.
Cómo se juega la primera fecha del Torneo Apertura 2026
Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
Zona A
- Boca – Deportivo Riestra
- Independiente – Estudiantes
- Talleres – Newell’s
- Instituto – Vélez
- Unión – Platense
- San Lorenzo – Lanús
- Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
Zona B
- Barracas Central – River
- Gimnasia – Racing
- Rosario Central – Belgrano
- Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
- Argentinos – Sarmiento
- Banfield – Huracán
- Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán
Qué títulos estarán en juego en la temporada
Además de los campeones del Apertura y Clausura, la temporada otorgará un tercer reconocimiento:
- El Título de Campeón de Liga, destinado al equipo que finalice primero en la tabla anual.
Este sistema se mantendrá tal como ocurrió en 2025, cuando Rosario Central se consagró campeón anual por su rendimiento acumulado.