Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino: cómo se juega la primera fecha

La Liga Profesional de Fútbol ya realizó el sorteo que definió la conformación de las zonas para el Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026. Está todo preparado para el comienzo del fútbol argentino en el 2026 y los hinchas ya cuentan los días para ver a su equipo.

Así quedaron las zonas de la Liga Profesional 2026: Apertura y Clausura

Zona A

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres de Córdoba

Instituto

Platense

Vélez

Estudiantes de La Plata

Gimnasia de Mendoza

Lanús

Newell’s

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Unión

Zona B:

River

Racing

Huracán

Barracas Central

Belgrano de Córdoba

Estudiantes de Río Cuarto

Argentinos Juniors

Tigre

Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente de Rivadavia

Banfield

Rosario Central

Aldosivi

Atlético Tucumán

Sarmiento

Los ascendidos y cómo se acomodaron en las zonas

Dos equipos se sumarán en 2026 a la máxima categoría:

Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Estos clubes ocuparán los lugares que dejaron San Martín de San Juan y Godoy Cruz, descendidos a la Primera Nacional.

Para mantener la estructura de rivalidades o emparejamientos, Estudiantes de Río Cuarto es acompañado por Instituto, mientras que Gimnasia de Mendoza quedó emparejado con Independiente Rivadavia.

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino

El Apertura 2026 tendrá su inicio el fin de semana del 24 de enero, debido a la necesidad de completar la competencia antes del inicio del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.

El Clausura 2026, en cambio, todavía no tiene fecha oficial. La Liga Profesional adelantó que comenzará después de la Copa del Mundo, aprovechando el calendario internacional.

Cómo se juega la primera fecha del Torneo Apertura 2026

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

Boca – Deportivo Riestra

Independiente – Estudiantes

Talleres – Newell’s

Instituto – Vélez

Unión – Platense

San Lorenzo – Lanús

Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B

Barracas Central – River

Gimnasia – Racing

Rosario Central – Belgrano

Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)

Argentinos – Sarmiento

Banfield – Huracán

Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

Qué títulos estarán en juego en la temporada

Además de los campeones del Apertura y Clausura, la temporada otorgará un tercer reconocimiento:

El Título de Campeón de Liga, destinado al equipo que finalice primero en la tabla anual.

Este sistema se mantendrá tal como ocurrió en 2025, cuando Rosario Central se consagró campeón anual por su rendimiento acumulado.