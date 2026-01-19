Cuál es la estadística que Lionel Scaloni busca romper con la selección argentina en el Mundial 2026

La cercanía del inicio del Mundial 2026 hace que las estadísticas y los números empiecen a aparecer cada vez más cercanos. Es por eso que el cuerpo técnico de la Selección Argentina sabe que hay una racha negativa que intentarán romper en el inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La expectativa por el debut de la albiceleste es máxima, no solo por el hecho de defender el título obtenido en Qatar 2022, sino también porque existe un antecedente estadístico que Lionel Scaloni y su equipo buscan dejar atrás. Los partidos inaugurales han sido históricamente un desafío para Argentina cuando llega como campeón del mundo: en las últimas oportunidades, el equipo sufrió derrotas en su estreno, complicando el camino en las fases iniciales del torneo. El objetivo para 2026 es empezar con una victoria, romper la tendencia negativa y encaminar la clasificación desde el primer partido.

La importancia de un buen arranque se refleja en el análisis de las últimas presentaciones mundialistas del equipo nacional. Los tropiezos en los debuts han marcado no solo el ánimo del plantel sino también la confianza de los hinchas en las campañas previas. En este contexto, la Scaloneta se prepara para escribir un nuevo capítulo y cortar una racha que persiste desde hace décadas.

Los antecedentes en 1982, 1990 y 2022 muestran dificultades en los estrenos mundialistas para la albiceleste.

La racha negativa de la Selección Argentina en los debuts mundialistas

A lo largo de la historia, Argentina ha tropezado en el partido inaugural en las dos ediciones previas en las que defendió el título. En el Mundial de España 1982, el equipo dirigido por César Luis Menotti, campeón en 1978, cayó 1-0 ante Bélgica en el Camp Nou. Aunque se recuperó en los partidos siguientes, la derrota inicial condicionó el rendimiento general y el equipo no logró avanzar más allá de la segunda ronda.

En Italia 1990, bajo la conducción de Carlos Bilardo y con Diego Maradona como capitán, la Selección sufrió otra derrota inesperada en el debut: fue 1-0 ante Camerún, en uno de los partidos más recordados por la intensidad y la sorpresa del conjunto africano. A pesar de la caída, Argentina llegó a la final tras una campaña épica, pero la racha negativa en los estrenos mundialistas volvió a hacerse presente.

El episodio más reciente ocurrió en Qatar 2022, cuando la Argentina de Lionel Scaloni perdió 2-1 ante Arabia Saudita en su primer partido. A diferencia de las anteriores ocasiones, el equipo logró recomponerse y terminó levantando la copa, aunque la derrota inicial volvió a ser un tema de análisis y preocupación.

La Scaloneta debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas, con el objetivo de iniciar el torneo con el pie derecho.

El desafío de Lionel Scaloni y el fixture de la Argentina en el Mundial 2026

Con el objetivo claro de revertir la historia, el cuerpo técnico ajusta cada detalle para que el equipo arranque de la mejor manera en la cita mundialista. El fixture de la Selección Argentina en el Grupo J ya fue confirmado: debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas, luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Jordania, también en Dallas.

La preparación apunta a fortalecer el aspecto mental y futbolístico para evitar sorpresas en el comienzo del torneo. Ganar en el debut no solo significaría cortar una racha negativa, sino también reforzar la confianza de un plantel que sueña con volver a hacer historia y defender el título con autoridad en tierras norteamericanas.