Copa Autonomía: Catamarca recibe a las promesas del ciclismo argentino

Este fin de semana, el Velódromo Municipal de la Capital será escenario de la 4ª fecha del Campeonato Nacional Infanto Juvenil de Ciclismo, denominado Copa Autonomía de Catamarca.

Presentación oficial

El lanzamiento de la competencia se realizó con la presencia de la ciclista catamarqueña de la Selección Argentina, Guadalupe Díaz, quien será una de las grandes referentes de la jornada. Acompañaron el anuncio el secretario de Deportes y Recreación de la Provincia, Guillermo Perna; el director de Deportes de la Capital, Mariano Brunello; el administrador del Velódromo Municipal, Walter Yapura; la concejal Leticia Romero y el presidente de la Asociación Catamarqueña de Ciclismo, Raúl Alanis.

Una cita de nivel nacional

La competencia reunirá a jóvenes ciclistas de todo el país, convirtiendo a Catamarca en epicentro de una actividad que combina formación deportiva, integración federal y promoción del ciclismo juvenil.

El evento, además de su valor competitivo, se presenta como una oportunidad para que el público local pueda disfrutar de pruebas de alto nivel en un escenario renovado y preparado especialmente para esta cita.