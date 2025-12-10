Copa Argentina: así reaccionaron los jugadores de Gimnasia de Chivilcoy cuando supieron de su cruce con Boca

La Copa Argentina fue muy discutida en su momento, pero con el tiempo se convirtió en un torneo ambiciado por los grandes y soñado por aquellos clubes que ven la posibilidad de conseguir cruces impensados, con todo lo que eso trae aparejado.

Gimnasia de Chivilcoy se enfrentará a Boca

Este miércoles se realizó el sorteo de la edición 2026 y los clubes ya conocieron a quienes deben enfrentarse en primera ronda. La característica principal del torneo es ver cómo se enfrentan los gigantes de Primera A, con sus jugadores de élite, con aquellos que militan en las divisiones más bajas, con futblistas que, además de jugar al fútbol, necesitan tener “un trabajo normal”.

Así las cosas, se supo que Boca debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, del Federal A; y River hará lo propio con Ciudad de Bolívar, de la misma división mencionada.

La reacción viral de los jugadores de Gimnasia de Chivilcoy

Un video se viralizó tras el sorteo, en dónde se ve a los jugadores de Gimnasia de Chivilcoy reunidos en una mesa durante el almuerzo y siguiendo atentamente el evento.

Las imágenes fueron compartidas en las redes oficiales del club. En primer lugar, salió la bolilla de Boca y, seguido, la de ellos. Sí: el pequeño club de Chivilcoy cumplirá el sueño de jugar con el Xeneize. Gritos, aplausos, cánticos, abrazos y una arenga emocionante fueron parte del festejo. “Dale, Lobo; dale, Lobo”, repetían.

La Copa Argentina premia a cada club por partido que gane y rival que vaya venciendo. Ha pasado ver cómo equipos humildes del ascenso dejan en el camino a grandes rivales de Primera División. Sin dudas, el impacto económico es súper valioso, pero no tiene comparación con lo que significa sumar una página en el historial de hazañas. Gimnasia de Chivilcoy ya sueña con dar el batacazo.

El mensaje en redes sociales

Tras conocerse el cruce, desde el club postearon un sentido mensaje cargado de orgullo y emoción.

“Será un honor y un orgullo enfrentarnos a uno de los clubes más grandes de América como lo es Boca en los 32avos de Final de la Copa Argentina 2026″, escribieron.

“Un hecho histórico para nuestra institución, nuestros colores y toda la gente que jamás dejó de soñar. Vamos a disfrutarlo, vivirlo y representarlo como lo que es: el partido más importante de nuestra historia. Con humildad, identidad y la pasión de siempre. Este club llegó hasta acá por su gente. Hoy, más que nunca, todos juntos, a seguir haciendo historia", concluyeron.