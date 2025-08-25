Conmoción: falleció Santiago Guzmán Zanni, un juvenil de San Lorenzo de 15 años

Hace minutos, San Lorenzo publicó en sus redes sociales un lamentable texto en el que comunicaba el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni, de 15 años. El chico estaba luchando contra una dura enfermedad que le quitó la vida.

El comunicado de San Lorenzo

“Profundo dolor en San Lorenzo. La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad. Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”, escribió la institución.

La tristeza rápidamente impactó en los que se enteraron de la noticia y muchos usuarios aprovecharon para enviarle fuerzas a todos los seres queridos en este momento tan delicado.