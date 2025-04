La performance irregular de los pilotos de Alpine pusieron en el centro de los comentarios a Franco Colapinto, que parece estar cada vez más cerca de hacer su debut en la escudería rosa.

Alpine quiere evitar el contacto de Colapinto con los fanáticos (Instagram)

Colapinto venía quedando libre como reserva de Alpine, pero semanas atrás surgió el rumor de que muy probablemente viajaría con el equipo para el compromiso que espera en Miami el próximo fin de semana largo.

Finalmente, se confirmó que Jack Doohan tendría una nueva oportunidad en la GP de la Florida, pero sigue latente qué pasará con el argentino. Ya se venía hablando de que Imola, el domingo 18 de mayo, sería el lugar en dónde comenzaría una nueva etapa para Franco. De manera accidental, el presidente de YPF lo confirmó este martes.

Colapinto, en Imola: el descuido del presidente de YPF

Horacio Marín, presidente de YPF, visitó a Eduardo Feinmann en su programa de A24 y tuvo un descuido típico de quienes no están acostumbrados a los tiempos de la televisión.

Cuando el periodista lo despedía, a modo de chiste, para descontracturar los últimos segundos de la entrevista le preguntó si sabía cuándo volvería a correr Franco Colapinto.

Marín sonrió y aunque aseguraba no saber la respuesta, su rostro decía lo contrario. Feinmann le mencionó que YPF era sponsor del piloto, dando a entender que por lógica debería tener esa información. Frente a la cámara, Marín insistió en la negativa.

Cuando el conductor dio el pase a un móvil, el presidente de YPF no consideró que su micrófono todavía seguía abierto así que le respondió a Feinmann en off... pero con toda la audiencia escuchando: “En Imola”. Aunque no oficial, esta sería la confirmación de lo que se especulaba.

Cuándo es y por dónde ver el GP Miami

La próxima fecha de la Fórmula 1 tendrá lugar del viernes 2 de mayo al domingo 4, coincidente con el próximo fin de semana largo en Argentina.

El cronograma será el siguiente:

Viernes 2:

Práctica #1 13:25 ARG/URU

Clasificación Sprint 17:25 ARG/URU

Sábado 3:

Carrera Sprint 12:55 ARG/URU

Clasificación 16:55 ARG/URU

Domingo 4:

Carrera 16:55 ARG/URU

Todas las etapas será posible verlas por Disney+ (Plan Premium)