Deportes

Concepción Fútbol Club renovará sus autoridades

Habrá elecciones el 21 de enero próximo.

Redacción Vía Tucumán

11 de enero de 2026,

Concepción Futbol Club.

Concepción Fútbol Club convocó a elecciones para el 21 de enero próximo, desde horas 18 a 22, para elegir los miembros de la Comisión Directiva y miembros de Comisión Revisora de Cuentas.

La entidad dió a conocer el cronograma electoral que es el siguiente: Lunes 12 a las 21:30 horas elección de los integrantes de la junta electoral que serán los responsables de llevar a cabo el cronograma electoral; 15 de enero : Exposición padrón electoral desde horas 19 a 22; 16 de enero: Recepción de impugnaciones al padrón electoral desde 19 a 22 horas; 17 de enero: Resolución sobre impugnaciones al padrón electoral desde 19 a 22 horas; 18 de enero : Recepción de listas de candidatos; 19 de enero, Recepción de impugnaciones a las listas de candidatos; 20 de enero : Resolución sobre impugnaciones y oficialización de las listas de candidatos; 21 de enero: Elecciones por renovación de los miembros de Comisión Directiva y miembros de Comisión Revisora de Cuentas.

Se aclaró que “en caso de oficializarse una sola lista de candidatos la misma será puesta en funciones el día 20 de Enero a horas 22″.

Todo el cronograma electoral se desarrollara en las instalaciones de la Asociación Civil Concepción Fútbol Club, ubicada en calle Stewart Shipton N° 1980, ciudad de Concepción. Alli está ubicado el estadio “Stewart Shipton”

