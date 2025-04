Este domingo a las 15:30 en el Estadio Mas Monumental, River y Boca se ven las caras en una nueva edición del Superclásico. El partido que más llama la atención del fútbol argentino, será un desafío para ambos por la rivalidad, pero también, los dos buscan acomodarse en el Torneo Apertura 2025. Ante esto, la inteligencia artificial se animó a arriesgar un resultado.

Cómo va a salir el Superclásico según la inteligencia artificial

ChatGPT fue el elegido para hacer la predicción y tras pedirle que arriesgue un resultado, respondió amablemente: "Dale, me la juego: River 2 - 1 Boca". El motivo principal que justificó esta respuesta es la localía que tendrá el Millonario y la levantada futbolística que viene mostrando en los últimos encuentros. Por el lado de Boca, destacó que “va a dar pelea” y que no se la hará nada fácil al club de Núñez.

River se trajo un importante punto de la altura (River)

Ayer por la noche, se confirmó el desgarro de Edinson Cavani, que lo mantendrá al margen del encuentro. Además, Kevin Zenón, Ander Herrera y Milton Giménez, son dudas para el encuentro por problemas físicos.

Cavani se queda afuera del Superclásico (Boca)

Las declaraciones de Marcelo Gallardo antes del Superclásico

Luego del partido en Copa Libertadores, el entrenador del Millonario habló sobre el empate conseguido y lo que se viene: "Vamos a jugar con un vuelo en el medio y pocos días de descanso. Entonces, el resultado final del partido nos dice que el esfuerzo no fue en vano. Nuestro rival (Boca) va a estar fresco esperando el partido. Nosotros nos vamos a reponer, y mentalmente nos va a ayudar a recuperarnos bien y rápido".

Además, el entrenador destacó la magnitud de sus figuras y resaltó la dificultad que conlleva la conducción de un grupo de esa índole: ““Gestionar un plantel de muchos nombres requiere de que no solamente el equipo estructuralmente se sienta sólido, sino que el futbolista desee jugar y muestre condiciones para hacerlo. Yo debo gestionar todo el tiempo de acuerdo a lo que voy observando, a lo que veo de ellos y me van demostrando, y se van ganando minutos en base a eso. A veces, las cosas no salen como quisiéramos, pero hay que insistir sobre eso, no hay otra. Me comprometo todo el tiempo en intentarlo. Más allá de que a veces pareciera que la cosa no funciona, pero ahí estoy para apoyarlos y ayudarlos, para que sigan intentándolo. Y así ir sumando jugadores para tener y competir porque tenemos muchos partidos. La Copa Libertadores es dura, te hace jugar y viajar. Es linda, hermosa, me encanta, y necesitamos el compromiso total de todo el equipo”.