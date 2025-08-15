Dicen que muchas veces la realidad supera a la ficción. Y sí: también en el fútbol sucede. Quien haya visto alguna vez el reality Expedición Robinson sabrá que quedaba eliminado el participante que más votaciones recibía, con la particularidad de que cada uno anotaba en un papelito a su “nominado”. Algo así pasó este jueves en el club Quilmes.

La historia, en realidad, comenzó hace unos días, cuando Aldo Pedro Duscher, entrenador del primer equipo cervecero que milita en la Primera Nacional, renunció de manera sorpresiva a raíz de los malos resultados obtenidos en los 7 partidos que estuvo a cargo.

Hasta ahí, lo normal, por decirlo de alguna manera. El caso es que 24 horas después, Duscher se presentó en el club como si nada hubiera pasado, con la intención de dirigir el entrenamiento.

La práctica ya estaba al mando de una dupla interina, mientras el supuesto exDT le pedía la ropa a los utileros. La situación fue tan rara, con todos al tanto de lo sucedido, que le dieron aviso a Mateo Magadán, presidente del club. La autoridad se hizo presente y el malentendido se dirimió de la manera más insólita.

Qué pasó con Duscher en Quilmes

El revuelo se desató y el DT y presidente casi terminan a las piñas. Lograron frenarlos, pero todavía quedaba resolver qué pasaría con el entrenador. Mientras el presidente le recordaba que hacía 24 horas había renunciado, Duscher argumentó que había vuelto porque “el plantel lo bancaba”.

Magadán lo desmentía y, en lugar de ser él mismo quien decida el futuro del entrenador, se le ocurrió que fueran los propios jugadores quienes lo hagan. ¿Cómo? Sometiéndolo a votación, cual reality show.

Para que nadie quede expuesto, los deportistas pasaron de a dos a un lugar privado y dejaban escrito en un papel su decisión respecto de la continuidad de Duscher. Los resultados no le dieron la derecha al DT, que debió dejar su cargo de la manera más insólita.