Colapinto en el GP de Singapur: cuándo, a qué hora y la “situación extrema” en F1

La actividad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se retoma este fin de semana en el Gran Premio de Singapur. El argentino volverá a competir en la máxima categoría de automovilismo a nivel mundial, en busca de mejorar sus últimos rendimientos.

Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Singapur

Todas las instancias podrán seguirse en Disney+.

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1 : 06.30 a 07.30

Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3 : 06.30 a 07.30

Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00

Franco Colapinto en Alpine.

Situación extrema: qué pasa en Singapur

La organización de la F1 este jueves alertó por la situación de “calor extremo” que se vive en el país asiático. Será uno de los factores protagonistas durante el fin de semana y se dispuso una reglamentación para cuidar a los pilotos, entre ellos, Franco Colapinto.

Rui Marques, director de carrera, le comunicó a los equipos que los pilotos podrán llevar los chalecos refrigerantes, ya que se esperan temperaturas superiores a los 31°C: “Tras haber recibido por parte del Servicio de Meteorología oficial una previsión de que el Índice de Calor será superior a 31ºC en algunos momentos durante la carrera... se declara ‘calor extremo’”, comunicó Marques.

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, terminó en el puesto 11° del Gran Premio de Singapur. Foto NA @F1

El circuito de Singapur es uno de los más exigentes para los pilotos por las condiciones climáticas, al punto de que algunos han llegado a perder tres kilos durante la carrera nocturna.

Todos los GP que quedan en 2025