Claudio Paul Caniggia regresó al país y habló sobre la denuncia por abuso de Mariana Nannis

Claudio Paul Caniggia regresó al país junto a su novia, luego de su viaje por España por compromisos laborales. En diálogo con el programa A la tarde, el exfutbolista rompió el silencio sobre el proceso judicial con la madre de sus hijos, Mariana Nannis.

Cabe recordar que en junio, Caniggia fue procesado por abuso sexual agravado y violencia de género contra su expareja, quien lo había denunciado por este hecho. La jueza que siguió el caso de ambos le trabó a Claudio un embargo de 5 millones de pesos y prohibición de acercarse o comunicarse con su ex.

Al llegar al aeropuesto de Ezeiza, en horas de la madrugada, el periodista Matías Vázquez de A la tarde, programa conducido por Karina Mazzocco, le consultó al padre de Alex y Charlotte sobre diferentes temas. Pese a que se limitó a responder ciertos puntos, el exdelantero habló sobre su caso judicial y el nacimiento de su nieta.

Cuando fue consultado por el proceso judicial, respondió: “Hablaré cuando sea necesario. No me hagas más preguntas porque no te las voy a contestar”.

Ante las reiteradas insistencias y antes de subirse a un auto contratado, el exfutbolista contestó: “Se va a hacer justicia, sin dudas”. Y reforzó: “No tengan dudas de que así será”.

Sobre las palabras de Mariana Nannis sobre su salida al exterior como “acto de rebeldía”, declaró: “Nooo, no es ningún acto. De ninguna manera”. De esta forma, negó rotundamente haber hecho algo que estuviera en contra de la ley.

Caniggia, en el “Atlas” londinense. (Captura web)

Con respecto al nacimiento de su nieta, Venezia, producto de la relación de Alex Caniggia y Melody Luz, fue su novia, Sofía Bonelli, quien contestó que están “súper felices”, arengó con los brazos en alto y exclamó: “¡Aguante, vamos!”.

Viejos tiempos: Mariana Nannis junto a Claudio Paul Caniggia (Foto: Archivo)

Recientemente, el “Pájaro” estuvo en el programa Intrusos en donde dio declaraciones, advirtiendo que confía en la justicia y que, según sus propias palabras, todo fue “muy injusto”. También, expresó que todas esas cosas le hacen mal.