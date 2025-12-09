Causa Sur Finanzas: fuertes allanamientos en la AFA y en clubes de Primera División.

La causa Sur Finanzas, en la que se investiga el origen de los fondos y un posible esquema de lavado de dinero, continúa su avance. Este martes por la mañana, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien conduce la pesquisa, dispuso una serie de 35 allanamientos en diversos clubes del fútbol argentino y también en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino.

En el primer día hábil de la semana, el magistrado ordenó más de 35 procedimientos y desplegó cerca de 50 móviles policiales. Los operativos comenzaron en Viamonte 1366, donde funcionan las oficinas centrales de la AFA, y en el predio de Ezeiza.

Claudio Tapia ratificado por unanimidad como representante de CONMEBOL ante el Consejo de la FIFA. (Prensa AFA).

La medida se extendió también a la Liga Profesional y a alrededor de 17 clubes, entre ellos Barracas Central, Banfield, San Lorenzo, Racing, Independiente, Argentinos Juniors, Deportivo Morón, Armenio, Excursionistas, Acassuso, Brown de Adrogué y Los Andes, entre otros.

El objetivo de estos allanamientos es obtener datos que permitan rastrear el origen de los fondos y las operaciones económicas vinculadas a la financiera, que en los últimos tres años actuó como sponsor de varios de los torneos más relevantes del fútbol argentino y de varios de los clubes ahora bajo la lupa. Para ello, se busca secuestrar documentación y dispositivos electrónicos que puedan aportar pruebas.

Además, la fiscal del caso, Cecilia Incardona, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados desde el inicio de los operativos, con el fin de analizar si existe algún tipo de conexión entre la financiera y las instituciones que pudiera encuadrarse en un esquema de lavado de dinero.

Los procedimientos previos al operativo de este martes

Luego de que la Dirección General Impositiva (DGI) presentara una denuncia penal contra Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejos, por presuntas operaciones millonarias entre la financiera y distintos clubes, además de posibles maniobras de lavado de dinero, la Justicia dispuso allanar las oficinas de la empresa.

AFA.

El operativo se concretó el lunes 1° de diciembre en la sede ubicada en Francisco Seguí 780, en Adrogué. Ese mismo día también se ejecutó un procedimiento en las instalaciones de Banfield, institución que volvió a quedar bajo investigación este martes por la mañana.