Racing y Belgrano juegan la primera final del torneo de Fútbol Femenino de AFA: hora y TV

El Torneo de Primera División del fútbol femenino llega a su fin. Belgrano tendrá la chance de ser campeón por primera vez en su historia y se enfrentará en la final a Racing de Avellaneda en partidos ida y vuelta. El primero será este miércoles, a las 20, en el Cilindro de Avellaneda. Será televisado por TNT Sports y canal de Youtube de Belgrano.
Las Piratas eliminaron a River en la semifinal ya que empataron sin goles en Buenos Aires y, el sábado pasado, ganaron 1 a 0 en Alberdi. Las Académicas le ganaron a Boca en un resultado global de 3 a 0.
RACING RECIBE A BELGRANO EN LA PRIMERA FINAL DEL FEMENINO
El certamen denominado Segundo Torneo 2025 ya tiene definidos los días y horarios de las dos finales que coronarán al nuevo campeón de la Primera División de AFA del fútbol femenino.
El partido de ida será el miércoles 10, a las 20, en el Cilindro de Avellaneda que se abrirá parcialmente para que se enfrenten Racing y Belgrano. Para este juego, se esperan cambios en las formaciones por el desgaste físico de las semifinales.
El partido de vuelta se jugará el domingo 14, también a las 20, en el Gigante de Alberdi que generalmente se abre en la tribuna Cuellar Alta y Baja pero, por la trascendencia del partido, puede llegar a habilitarse el acceso a las demás tribunas en lo que será un gran marco de público alentando a las dirigidas por Mariana Sánchez.