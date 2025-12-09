Vía Córdoba / Belgrano

Racing y Belgrano juegan la primera final del torneo de Fútbol Femenino de AFA: hora y TV

Serán partidos ida y vuelta. El primero será en el Cilindro de Avellaneda este miércoles a las 20 y la revancha, el domingo 14 en el Gigante de Alberdi.

Matías Candoli
Matías Candoli

10 de diciembre de 2025,

Racing y Belgrano juegan la primera final del torneo de Fútbol Femenino de AFA: hora y TV
Belgrano tiene una chance grande de ser campeón por primera vez en un torneo nacional de AFA

El Torneo de Primera División del fútbol femenino llega a su fin. Belgrano tendrá la chance de ser campeón por primera vez en su historia y se enfrentará en la final a Racing de Avellaneda en partidos ida y vuelta. El primero será este miércoles, a las 20, en el Cilindro de Avellaneda. Será televisado por TNT Sports y canal de Youtube de Belgrano.

Las Piratas eliminaron a River en la semifinal ya que empataron sin goles en Buenos Aires y, el sábado pasado, ganaron 1 a 0 en Alberdi. Las Académicas le ganaron a Boca en un resultado global de 3 a 0.

RACING RECIBE A BELGRANO EN LA PRIMERA FINAL DEL FEMENINO

El certamen denominado Segundo Torneo 2025 ya tiene definidos los días y horarios de las dos finales que coronarán al nuevo campeón de la Primera División de AFA del fútbol femenino.

Mariana Sánchez, la entrenadora del femenino de Belgrano que busca hacer historia en el fútbol cordobés
Mariana Sánchez, la entrenadora del femenino de Belgrano que busca hacer historia en el fútbol cordobés

El partido de ida será el miércoles 10, a las 20, en el Cilindro de Avellaneda que se abrirá parcialmente para que se enfrenten Racing y Belgrano. Para este juego, se esperan cambios en las formaciones por el desgaste físico de las semifinales.

El partido de vuelta se jugará el domingo 14, también a las 20, en el Gigante de Alberdi que generalmente se abre en la tribuna Cuellar Alta y Baja pero, por la trascendencia del partido, puede llegar a habilitarse el acceso a las demás tribunas en lo que será un gran marco de público alentando a las dirigidas por Mariana Sánchez.

Temas Relacionados

MÁS DE Belgrano
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS