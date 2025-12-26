Catamarca será anfitriona de dos fechas del principal circuito juvenil de pádel

La temporada 2026 traerá una novedad fuerte para el deporte juvenil en Catamarca: la provincia fue confirmada como sede de dos fechas oficiales de LA LIGA Argentina de Menores, el principal circuito nacional para jugadores y jugadoras de pádel en etapa formativa, organizado por la Asociación Pádel Argentino (APA). La propuesta prevé competencia federal, alta participación y acceso gratuito para el público.

Según lo informado por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, la primera fecha se disputará del 13 al 15 de marzo de 2026, mientras que la segunda está programada del 12 al 14 de junio de 2026. La expectativa de la organización es reunir alrededor de 400 parejas por evento, una cifra que posiciona a la provincia como anfitriona de torneos de alto volumen competitivo.

Clubes sedes y fiscalización local

Los encuentros se realizarán con participación de los clubes Las Rejas, Il Padel y Adami, y contarán con fiscalización de la Asociación Catamarqueña de Pádel (ASCAPA). Desde la organización se indicó que el público podrá asistir con acceso sin costo, buscando ampliar la convocatoria y acompañar el crecimiento del pádel juvenil.

En el anuncio también se mencionó la articulación entre el secretario de Deportes Guillermo Perna y los promotores Juan Pablo Barragán y Augusto D´Agostini. En adelante, Perna remarcó como objetivo consolidar a Catamarca como una sede estratégica dentro del calendario, al albergar fechas que pueden ser determinantes por el puntaje y su peso en la clasificación anual.

Circuito federal

LA LIGA propone un esquema de competencia con nueve fechas puntuables a lo largo del año en distintas provincias, y cierre con un Master Final en la Ciudad de Buenos Aires. En esa grilla, además de Catamarca, figuran como sedes anunciadas Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y Buenos Aires.

Qué categorías compiten

El certamen convoca a categorías oficiales de menores: Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, todas avaladas por la APA. Los resultados suman puntos para el ranking nacional, con el objetivo final de clasificar al Master Final. La modalidad busca garantizar regularidad competitiva y un proceso de formación sostenido durante la temporada.

Además del plano deportivo, la llegada de delegaciones de diferentes provincias suele generar movimiento turístico y actividad en rubros vinculados a hotelería, gastronomía y comercios. En paralelo, para los jugadores locales, ser sede implica competir “en casa” ante rivales de todo el país, con condiciones reglamentarias equivalentes y exigencia nacional.