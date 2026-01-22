Carlos Zambrano, ex jugador de Boca, fue denunciado por presunto abuso sexual

En las últimas horas, una joven argentina de 22 años presentó una denuncia ante la Justicia de Buenos Aires por un presunto abuso sexual que habría ocurrido en Montevideo e involucraría a tres futbolistas de Alianza Lima. Entre ellos, se encuentra Carlos Zambrano, ex Boca y de la Selección de Perú.

De acuerdo a lo que dio a conocer el programa Otra Mañana en A24, la causa ya está en la etapa inicial de investigación en el ámbito judicial argentino. Los otros jugadores son Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, ambos habituales convocados a la selección peruana y también pertenecientes al plantel de Alianza.

Dónde y cómo habrían ocurrido los hechos denunciados

Según la presentación judicial, el hecho habría ocurrido en un hotel de la capital de Uruguay, específicamente en el Hyatt Centric, donde estaba parando el club peruano. El relato indica que ella habría conocido en primer lugar a Zambrano y, luego de compartir una cena, fue invitada al hotel junto a una amiga.

Zambrano en Alianza Lima frente a Boca. (AP)

En ese contexto, también habrían aparecido los otros dos jugadores y se habría producido el abuso sexual con acceso carnal. La joven explicó que la situación le causó un estado de shock y temor, lo que habría influido en su decisión de volver a hacer la denuncia en Argentina y no en Montevideo.

Ya en territorio argentino, la chica fue atendida en un hospital de San Isidro y después en el Hospital Muñiz, donde le hicieron estudios médicos. Además, entregó la ropa que utilizó la noche del hecho para que sea sometida a peritajes.

Quiénes son los futbolistas denunciados y cómo sigue la causa

Carlos Zambrano jugó en el Xeneize entre 2020 y 2022, pero su carrera se dio en gran parte en el fútbol europeo. Miguel Trauco jugó en Flamengo y en Francia, mientras que Sergio Peña Flores es habitual de la selección peruana hace varios años.

La investigación se encuentra en una fase preliminar. De avanzar, la Justicia argentina deberá coordinar actuaciones con el sistema judicial uruguayo, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido en Montevideo. Por el momento, se trata de una denuncia en proceso, y será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades en base a las pruebas recolectadas.