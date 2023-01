Carlos Tevez habló sobre su presente: “No extraño al fútbol porque me agotó”

Tras un silencio prolongado, Carlos Tevez volvió a hablar con la prensa y contó acerca de sus vivencias como DT, además de sus apreciaciones sobre el Mundial de Qatar 2022.

Carlos Tevez habló sobre su retiro, su paso como DT y del Mundial. Foto: @RosarioCentral

El exjugador de Boca, la Selección Argentina, y otros tantos clubes, dialogó con Radio Mitre. En esa charla, explicó que el deporte lo desgastó.

Carlos Tevez no extraña el fútbol

Descansando ya con su familia, alejado de la vorágine del día a día que obliga el fútbol, el Apache contó sobre sus apreciaciones acerca de este deporte y su experiencia como DT de Rosario Central.

“Estoy con la familia en la estancia que tengo. Son momentos y hay que disfrutar, el verano argentino me gusta mucho”, comentó.

Cuando le preguntaron por Boca, Tevez fue contundente: “No lo extraño, tampoco al fútbol porque me agotó”, y luego agregó: “Al jugador lo enterré, no estoy para jugar, estoy para ser entrenador”.

Tevez se retiró oficialmente de la práctica del fútbol profesional en junio de 2022, aunque un año atrás ya había dejado de ser jugador de Boca. A los pocos días de su retiro, fue anunciado como director técnico de la institución rosarina.

Su paso por Rosario central fue fugaz y con poco brillo. Solo estuvo al frente del equipo por cinco meses.

Eso sí, Carlitos entiende que a pesar de que esté cansado del fútbol, su paso por este deporte sembró sus frutos: “Corrí atrás de la pelota 20 años, por suerte me manejaron muy bien los ahorros y ahora disfruto con la familia”.

Otros tiempos: la época en la que Carlos Tevez brillaba dentro de los campos de juego. Foto: Fotobaires. Foto: Juan Jose Garcia

¿Qué equipo argentino tentó a Tevez para que lo dirija?

Quizá su experiencia como entrenador todavía esté por verse, pero lo cierto es que el nombre “Tevez” genera mucho interés.

Es por ello que él mismo contó la experiencia que vivió apenas se calzó el buzo de entrenador: “Apenas salí de Rosario Central, me llamaron de Independiente”.

Pero Tevez aclaró que su presente, en ese momento, estaba en el Canalla: “Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político”.

Aunque a la hora de criticar cómo es el fútbol local, Tevez no se calló nada: “Ser entrenador me dio un golpe de realidad, en el fútbol argentino son pocos los clubes que tienen aspiración a armarte un buen plantel”. Y luego esbozó cuál es su posición actual respecto del trabajo: “Hoy no tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa. A mí me seducen los proyectos”.

Tevez y sus frases sobre el Mundial de Qatar

En rol de hincha, el exdelantero que supo vestir la celeste y blanca, habló sobre sus vivencias del Mundial que ganó la Argentina: “No le escribí a Messi porque debe tener el teléfono a explotado. Me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él”.

Y a la hora de mencionar un país que le apasionó, Tevez sorprendió con su afirmación: “Seguí poco el Mundial y mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba”.