Boca o River: Lionel Scaloni reveló de qué equipo es hincha y quién era su ídolo de chico

Lionel Scaloni, flamante técnico de la Selección Argentina, siempre se mostró muy neutral con relación al fútbol argentino y muy calmo con sus pasiones. En la autobiografía que Diego Borinsky llevó a cabo sobre el entrenador se revelaron datos sobre su infancia y uno de ellos despejó la duda sobre el equipo del cual era hincha.

Boca o River: Scaloni reveló de que equipo era hincha de chico

Se lo vio muchas veces en el Estadio Monumental al entrenador de Argentina por sus hijos, pero en esta presentación, dejó en claro que su pasión de chico era azul y oro: “Con Mauro nos hicimos hinchas de Boca por el abuelo Deolindo con el que convivíamos. Mi viejo es de River y mi vieja eligió Rosario Central porque tenía los mismos colores que el equipo de su papá. Mi viejo nos llevaba a ver a Boca siendo de River porque si nos veía felices, él también lo estaba”.

Lionel Scaloni ya tiene su propio libro biográfico.

“Aunque tampoco era fanático. A veces nos compraba las entradas Barulich y otras nos metíamos de colados por un amigo que tenía mi viejo en la puerta de la popular del Riachuelo. Nos hacía pasar. Estuve en la Bombonera el día del gol de Benetti cuando Boca fue campeón en el ‘92. Mi ídolo de chico era Giunta porque yo corría y metía como loco. Toda la vida hice la de ir al piso a barrer, era una jugada típica mía. Y en esa época, Giunta era un símbolo. Fabián Carrizo también metía como loco. Admiraba a los dos“, completó el DT campeón del mundo.

Lionel Scaloni en la Bombonera (Télam)

La carrera de Scaloni como jugador

El nacido en Pujato consiguió identificarse con varios clubes a lo largo de su trayectoria como futbolista profesional y dejó un buen recuerdo en la mayoría.

Newell’s

Estudiantes de La Plata

Deportivo La Coruña

West Ham

Racing de Santander

Lazio

Mallorca

Atalanta