Avanza la obra del Polideportivo Libertador II

El Polideportivo del Barrio Libertador II, conocido como Mil Viviendas, avanza hacia su etapa final con una ejecución que ya alcanza el 90%. El renovado espacio se convertirá en un polo deportivo, cultural y social para la comunidad, con inauguración prevista para finales de septiembre.

El gobernador Raúl Jalil, junto al secretario de Deportes, Guillermo Perna, y el ministro Eduardo Andrada, recorrieron las obras de refuncionalización y puesta en valor del predio, que busca revitalizar un espacio emblemático de la ciudad.

Un espacio integral y moderno

El nuevo polideportivo se distribuye en dos plantas y contará con:

Cancha central multipropósito para básquet y vóley.

Tribunas para casi 600 personas .

Vestuarios, áreas administrativas, sala de prensa y de reuniones.

Restaurante con explanada exterior.

Sala de primeros auxilios y sala de monitoreo para garantizar seguridad integral.

En la planta alta se sumarán tribunas adicionales, una sala de tiro deportivo, un salón de baile y un gimnasio. El edificio, de 3.385 m² cubiertos, cumple con normativas de accesibilidad y seguridad, pensado para garantizar inclusión.

Un lugar de encuentro para la comunidad

La reconstrucción del Polideportivo Libertador II busca recuperar un espacio histórico de recreación y transformarlo en un ámbito de integración comunitaria. “Se convertirá en un punto de encuentro y desarrollo para toda la ciudad”, remarcaron las autoridades.