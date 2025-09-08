Deportes

Avanza la obra del Polideportivo Libertador II

El histórico predio se transforma en un espacio moderno con tribunas, gimnasio y sala de tiro.

Sol Alvarez Natale

8 de septiembre de 2025,

Con 90% de avance, el espacio será inaugurado este mes como un polo deportivo y cultural de la Capital.

El Polideportivo del Barrio Libertador II, conocido como Mil Viviendas, avanza hacia su etapa final con una ejecución que ya alcanza el 90%. El renovado espacio se convertirá en un polo deportivo, cultural y social para la comunidad, con inauguración prevista para finales de septiembre.

El gobernador Raúl Jalil, junto al secretario de Deportes, Guillermo Perna, y el ministro Eduardo Andrada, recorrieron las obras de refuncionalización y puesta en valor del predio, que busca revitalizar un espacio emblemático de la ciudad.

Un espacio integral y moderno

El nuevo polideportivo se distribuye en dos plantas y contará con:

  • Cancha central multipropósito para básquet y vóley.
  • Tribunas para casi 600 personas.
  • Vestuarios, áreas administrativas, sala de prensa y de reuniones.
  • Restaurante con explanada exterior.
  • Sala de primeros auxilios y sala de monitoreo para garantizar seguridad integral.

En la planta alta se sumarán tribunas adicionales, una sala de tiro deportivo, un salón de baile y un gimnasio. El edificio, de 3.385 m² cubiertos, cumple con normativas de accesibilidad y seguridad, pensado para garantizar inclusión.

Un lugar de encuentro para la comunidad

La reconstrucción del Polideportivo Libertador II busca recuperar un espacio histórico de recreación y transformarlo en un ámbito de integración comunitaria. “Se convertirá en un punto de encuentro y desarrollo para toda la ciudad”, remarcaron las autoridades.

