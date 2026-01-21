Atlético Tucumán: presentación oficial de los refuerzos 2026

En el estadio Monumental José Fierro, Atlético Tucumán realizó la presentación oficial de sus refuerzos para la temporada 2026. La conferencia de prensa fue encabezada por el presidente Mario Leito junto al director técnico Hugo Colace, en una puesta en escena que marcó el inicio formal del nuevo ciclo deportivo.

Durante la jornada se confirmó la llegada de ocho incorporaciones que ya se entrenan con el plantel y se enfocan en el debut del viernes.

Con estos nombres, el club busca sumar variantes y competencia interna de cara a un año exigente, con el objetivo de sostener el crecimiento del proyecto y seguir representando a la provincia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Refuerzos presentados