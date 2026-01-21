Deportes

Atlético Tucumán: presentación oficial de los refuerzos 2026

El club apuesta a fortalecer el plantel para afrontar los desafíos de la temporada.

Redacción Vía Tucumán

21 de enero de 2026,

Atlético Tucumán: presentación oficial de los refuerzos 2026
Las incorporaciones fueron presentadas en el José Fierro y se sumaron a los entrenamientos de cara al estreno del viernes.

En el estadio Monumental José Fierro, Atlético Tucumán realizó la presentación oficial de sus refuerzos para la temporada 2026. La conferencia de prensa fue encabezada por el presidente Mario Leito junto al director técnico Hugo Colace, en una puesta en escena que marcó el inicio formal del nuevo ciclo deportivo.

Durante la jornada se confirmó la llegada de ocho incorporaciones que ya se entrenan con el plantel y se enfocan en el debut del viernes.

Con estos nombres, el club busca sumar variantes y competencia interna de cara a un año exigente, con el objetivo de sostener el crecimiento del proyecto y seguir representando a la provincia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Refuerzos presentados

  • Luis Ingolotti
  • Gabriel Compagnucci
  • Gastón Suso
  • Martín Benítez
  • Ezequiel Ham
  • Manuel Brondo
  • Leonel Di Plácido
  • Javier Domínguez (mediocampista paraguayo, último en sumarse)
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS