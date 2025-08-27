Así fue la batalla más difícil del Dibu Martínez y el duro drama que vivió su hijo Santi

Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió en una de las figuras destacadas en la Selección Argentina y desde su debut se ganó el cariño de cientos de personas, siendo el ídolo de una nueva generación de nenes que quedaron impresionados con el arquero.

Sobre su vida personal, Dibu Martínez ha estado en una relación desde 2013 con Mandinha, quien nació en Inglaterra, pero tiene ascendencia brasileña por parte de su madre y portuguesa por parte de su padre.

Lionel Messi y Dibu Martínez

Según reveló Alejandro Muñoz, el mejor amigo del arquero de Mar del Plata, en una entrevista con Infobae, Martínez conoció a su esposa mientras esperaba el autobús para ir a entrenar al Arsenal. Resulta que vivía cerca de su casa en Londres, y mientras esperaba en la estación de autobuses, la vio pasar y decidió acercarse. Le pidió salir y ella aceptó. Desde entonces, han estado juntos”.

El arquero del seleccionado con su esposa.

La historia de vida del hijo del Dibu Martínez

Emiliano y Mandinha llevan cinco años de matrimonio y tienen dos hijos: Santi y Ava. Sobre su hijo mayor, a pesar de ser todavía un niño, hay una gran historia de resiliencia por parte de sus padres.

La familia del Dibu Martínez.

En el programa “Las mujeres de la Selección” transmitido por Telefe con motivo del mundial, la esposa del arquero compartió detalles sobre sus experiencias de maternidad. Habló sobre el primer embarazo, describiendo un proceso hermoso pero un parto extremadamente difícil.

La esposa del Dibu dio a luz en un hospital después de 30 horas de trabajo de parto, y fue entonces cuando descubrieron que el corazón de Santi se había detenido.

“30 horas de trabajo de parto y después me dejaron para esperar, esperar, esperar, y el corazón de Santi se paró. Y después fue cesárea de emergencia. Fue muy duro para mí y fue un año muy difícil”, contó. Por suerte, todo salió bien y ahora el pequeño está siguiendo los pasos de su padre en el futbol.

Dibu Martínez y Santi, su hijo mayor

Respecto a su hija, mencionó que el parto fue totalmente diferente y muy bonito, a pesar de que Emiliano no pudo estar presente debido a su participación en la Copa América. Estuvo acompañada por su madre, y Emiliano la apoyó en todo momento a través de videollamadas.