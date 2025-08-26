Arrancó el Torneo Federado de Vóley en Catamarca

Según informó el portal Diálogo Deportivo, el pasado fin de semana se disputó el primer weekend del Torneo Anual de la Federación Catamarqueña de Vóley, con encuentros de la división mayor tanto en la rama masculina como femenina.

Masculino: victorias repartidas y alto nivel

En la A1 masculina, Deportivo Juventud tuvo un debut soñado tras vencer al subcampeón del Apertura, Defensores del Norte, en un ajustado 3-2 (19-25, 25-20, 25-21, 15-25, 15-10).

El campeón vigente, Ateneo A, también arrancó con pie firme al imponerse sobre San Martín 3-1 (25-20, 25-27, 25-21, 25-23).

En los demás duelos, Tesorieri superó a Mutual 3-1 (25-12, 24-26, 25-20, 25-19), mientras que Ateneo B derrotó a Defensores B 3-1 (25-10, 25-20, 20-25, 25-20).

Con estos resultados, se perfila un torneo con paridad y buen nivel, donde varios equipos buscarán protagonismo en este segundo certamen del año.

Femenino: contundencia en los estrenos

En la rama femenina, Defensores B debutó con un sólido triunfo frente a Juventud Unida de Santa Rosa, al que venció 3-0 (25-15, 25-15, 25-16).

Por su parte, Ateneo B se impuso en sets corridos sobre Victoria (26-24, 25-18, 25-23), mostrando solidez en su presentación.

Lo que viene

La acción continuará este miércoles 27 de agosto, cuando se complete la primera fecha con los cruces entre Defensores A vs. Mutual Banco y Red Star vs. UNCA.