Argentina se quedó con el mejor gol del año: el Puskás fue para Santiago Montiel, de Independiente

Antes de que comience la gala de los The Best 2025, la FIFA dio a conocer al ganador del Premio Puskás al mejor gol del año. El reconocimiento fue para Santiago Montiel, de Independiente.

“Felicitaciones a Santiago Montiel por ganar el Premio Puskás de la FIFA 2025. Tu asombrosa chilena con el Club Atlético Independiente en la Primera División de Argentina demostró una técnica, agilidad y habilidad extraordinarias, y es un gol verdaderamente digno de este honor”, escribió Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en redes sociales.

Además agregó que se trata del “tercer argentino en ganar este premio”. “Santiago Montiel protagonizó un momento que deleitó a los hinchas, se ganó la admiración de todo el mundo e inspirará a los jóvenes futbolistas en todas partes del planeta”, cerró.

Quiénes eran los otros argentinos nominados

En el caso del Puskás, que galardona al mejor tanto convertido en el fútbol masculino, había dos compatriotas: Pepo De La Vega, exLanús con presente en el Seattle Sounders; y Santiago Montiel, de Independiente. En tanto, Kishi Núñez integró la lista de las postulantes al Marta, que reconoce el mismo logro en el fútbol femenino.

El gol de Pepo De La Vega fue a favor del Seattle Sounders, en partido frente al Cruz Azul de México, por la Leagues Cup. El argentino tomó un pase que cruzó toda la cancha de parte del lateral Alex Roldán y metió un derechazo que superó al arquero Kevin Mier, colándose en el segundo palo. Un verdadero golazo.

El gol de Montiel, en tanto, fue una chilena espectacular desde afuera del área, en un encuentro que enfrentó al Rojo e Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura 2025. Locura total en Avellaneda y en una etapa brillante del equipo que conducía Julio Vaccari por aquel entonces.

Por último, el de Kishi Núñez fue un increíble golazo de afuera del área en el Mundial Sub 20, que le dio la victoria a la Albiceleste frente a Corea del Norte, por 1-0 para avanzar a octavos de final.