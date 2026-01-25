Alerta en la Selección Argentina: se conoció la primera baja, a meses del Mundial 2026

Solo faltan meses para la nueva Copa del Mundo del fútbol, por lo que las expectativas cada vez crecen más. Los jugadores de la Selección Argentina están pendientes de cada paso que los asegure a estar entre los convocados por el equipo técnico yh así ser parte del Mundial 2026.

Uno de los jugadores que fue campeón del mundo en 2022 sufrió una dura noticia sobre su futuro y se confirmó que estará fuera de la próxima copa mundial. Juan Foyth es la primera baja del equipo de Lionel Scaloni.

El defensor se rompió el tendón de Aquiles del pie izquierdo durante el partido que disputó Villareal contra Real Madrid este sábado. El futbolista fue acompañado de dos asistentes que lo ayudaron a salir de la cancha a los 20 minutos del primer tiempo. Durante el camino, se cruzó con Franco Mastantuono, quien lo abrazó frente al duro momento y le dijo unas palabras de aliento a su compañero de la Selección Argentina.

La baja en la Selección Argentina para el Mundial

El capitán de Villareal no tiene buenas noticias y estará fuera de las canchas por meses. El club informó este domingo el estado de salud del futbolista.

El comunicado del club sobre la salud de Juan Foyth

“Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido de ayer ante el Real Madrid CF. El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse. Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!“, comunicó el club en su cuenta oficial.

La cirugía y la posterior rehabilitación lo dejan fuera de las canchas por varios meses, por lo que se pierde el cierre de la temporada europea y el mundial 2026 que será en junio.