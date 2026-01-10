A 6 meses del Mundial, un jugador de la Selección Argentina, recibió una dura noticia en su club

A menos de seis meses del Mundial 2026, una noticia sacudió al mundo de la Selección Argentina. Thiago Almada, uno de los mediocampistas que suele estar en el radar de Lionel Scaloni, fue declarado transferible por Atlético de Madrid tras perder protagonismo en el equipo español.

El mercado de pases ya está en marcha y, en un año especial por la Copa del Mundo, cada decisión puede ser clave para el futuro de los futbolistas que aspiran a estar en la lista definitiva.

Thiago Almada perdió lugar y Atlético de Madrid escucha ofertas

El volante argentino no logró consolidarse en Atlético de Madrid y el club se mostró dispuesto a analizar propuestas para liberarlo en esta ventana de transferencias. Almada había llegado en junio del año pasado desde Olympique de Lyon, en una operación cercana a los 21 millones de euros, y fue uno de los refuerzos más destacados de aquel mercado.

Sin embargo, el presente es muy diferente al esperado. Tras un inicio prometedor, una lesión lo dejó fuera de las canchas durante varias semanas y, desde su regreso, nunca pudo recuperar continuidad.

Thiago Almada fue presentado en el Atlético (Prensa)

Pocos minutos y números que preocupan

En lo que va de la temporada, Thiago Almada disputó 15 partidos oficiales, con un promedio de 38 minutos por encuentro. En ese lapso, marcó dos goles y aportó una asistencia, cifras que reflejan su escasa participación en el equipo dirigido por Diego Simeone.

La falta de rodaje se transformó en un problema central, especialmente en un contexto donde el cuerpo técnico prioriza futbolistas con mayor regularidad.

La Selección argentina sigue de cerca la situación

En el ámbito de la Selección argentina, la situación generó preocupación entre los hinchas. Si bien Lionel Scaloni valora las condiciones futbolísticas de Almada y lo tiene considerado, la falta de minutos en su club podría ser un aspecto negativo para él, antes del torneo de selecciones.