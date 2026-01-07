Abren las inscripciones para Cebollitas 2026

El fútbol infantil vuelve a tomar envión en Tucumán con el inicio del cronograma 2026 de la Liga Municipal Cebollitas, una propuesta gratuita que busca sumar clubes de barrio de toda la provincia y poner el foco no solo en la competencia, sino también en el crecimiento y el acompañamiento de las infancias.

La organización confirmó que las inscripciones abren el 8 de enero y que el torneo comenzará en la segunda quincena de febrero.

La convocatoria está destinada a equipos de niños y niñas de las categorías 2017, 2018 y 2019. Los clubes interesados deberán realizar el trámite en el Complejo Ledesma (25 de Mayo 971), de lunes a viernes, de 17 a 22, presentando una nota dirigida al director de Deportes y Recreación, Francisco Javier Japaze.

Una liga que busca algo más que resultados

La temporada se extenderá hasta diciembre, y durante el año los equipos contarán con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, nutricionistas y profesores de educación física, con el objetivo de reforzar hábitos saludables, contención y valores vinculados al deporte.

En esa línea, Japaze definió el espíritu del torneo: “la idea del Torneo Cebollitas es que sea una liga deportiva con una impronta muy humana”, para “generar un espacio de disfrute y de vinculación para los chicos, trabajar los valores e involucrar a las familias”.

También destacó el rol social de los clubes barriales: “Está buenísimo que podamos mirar de frente a los clubes de barrio como Estado, como Municipio, que son los que hacen un trabajo diario en las canchitas. En todos los barrios hay un club, que es como un primer espacio después de la familia y de la escuela, donde el niño o la niña se forma, donde va aprendiendo a ser mejor persona y en el fondo también a ser mejor ciudadano”.

Inscripción gratis y kit deportivo para los clubes

Por su parte, el coordinador Rubén “Chiky” Medina remarcó que la liga funciona como una primera escuela del deporte: “el Cebollitas es una especie de jardín de infantes del fútbol a nivel provincial” y “todos los que tengan una escuela de fútbol pueden inscribirse”.

Además, subrayó que “las inscripciones son totalmente gratis”, al igual que “el carnet que se entrega a los jugadores y el kit deportivo que recibirá cada club, que contiene pelotas, conos, pecheras, escaleras para entrenar y silbato para el técnico”.

Antes del inicio formal, el Municipio realizará un chequeo ambiental en los predios deportivos de los clubes anotados para constatar que estén en condiciones adecuadas para los partidos.