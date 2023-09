Un adolescente correntino necesita un transplante de médula y su hermana no dudó en ser la donante

Una historia de amor entre hermanos conmovió a todos los correntinos cuando se enteraron que un vecino tenía una grave enfermedad y que, quien le donaría la médula que necesitaba, era su hermana. Ahora él se encuentra en Buenos Aires y su familia necesita ayuda para cubir los gastos de su internación.

Joan Manuel tiene 17 años y hace poco, su familia se llevó una ingrata sorpresa cuando le diagnosticaron “aplasia medular severa”, la cual hace que su cuerpo no pueda fabricar sus propios glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas ya que pierda la médula ósea roja.

Su familia estaba desesperada porque necesitaba un transplante, sus dos hermanos Ana Belén, de 18 años, y Octavio, de 12, se hicieron los estudios y dieron compatibles con él, así que su hermana no lo dudó y puso a disposición su cuerpo para salvar a su hermano.

Los hermanos son inseparables desde chicos. Foto: Radio Sudamericana

La donación de médula para el joven correntino

María Daniela Vallejos, la mamá de los chicos, expresó: “La gente tiene miedo a la donación de médula, piensan que es algo más complejo pero en realidad es un tratamiento sencillo. El donate solo se interna un día, le hacen la extracción de células y ya puede volver con su vida normal, no es un procedimiento doloroso auque sí lleva tiempo”.

Además, explicó: “Él ahora no puede hacer nada porque se cansa, su corazón palpita fuerte y puede tener sangrados. Hace un ratito volvimos de internación porque al no generar sangre ni plaquetas debe hacerse transfusiones cada 15 días, hasta el trasplante”.

La correntina que donó la médula a su hermano. Foto: Radio Sudamericana

“Joan Manuel tiene miedo por su hermana pero la psicóloga ya le explicó que ella entra sana y sale sana después del trasplante. Su vida está en un paréntesis por ahora, ya tendremos tiempo para recuperar amigos y las actividades que él amaba hacer, como ser el deporte”, agregó.

Cómo ayudar a la familia correntina

El chico se encuentra con su madre en Buenos Aires para tratarse en el Sanatorio de alta complejidad “Sagrado Corazón”. “Estamos quedando en en el hotel Las Provincias, que es un hotel que hospeda a gente que viene del interior. El tratamiento es prolongado, el trasplante todavía no tiene fecha pero estamos a la espera de novedades”, explicó la madre.

También aclaró: “Los gastos los solvento yo sola, con la ayuda de mi familia ya que la obra social no me cubre todo y los estudios no bajan de 10 mil pesos, cuando una es monotrubutista social todo cuesta más. Después del trasplante tenemos que seguir quedándonos aislados por un tiempo hasta que prenda la médula del donante, así que tenemos para un tiempo más”.

Para quienes quieran ayudar, los datos son los siguientes:

Mercado Pago a nombre de Maria Daniela Vallejos

CVU: 0000003100099655740140

Alias: maria.daniela.vmp

CUIT/CUIL: 27325292186

Teléfono: 3794 55-2682