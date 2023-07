La despedida más dolorosa: la mamá de Noha y sus desgarradores posteos recordando al pequeño correntino

Lamentablemente, Noah, un pequeño correntino de 2 años, fue noticia por su inesperada muerte: el menor se descompensó en pleno vuelo, y pese a la asistencia recibida, murió. Esto ocurrió mientras el niño volvía a Corrientes junto a sus padres, luego de estar un año en Buenos Aires ya que se estaba realizando un tratamiento médico. Su madre usó las redes sociales para despedirse.

En pleno vuelo, la criatura se descompensó y la aeronave volvió de urgencia a Aeroparque, pero pese a los esfuerzos de dos médicos que se encontraban a bordo, la criatura falleció.

Dolorosa despedida: las palabras de la mamá de Noha

Tras el desgarrador hecho, la madre del pequeño acudió a las redes sociales para despedir a su hijo. Yésica Soler compartió un conmovedor mensaje por la muerte de Noah y rogó para tener fuerzas que le permitan seguir adelante.

Las desgarradoras palabras de Yesica, mamá de Noha, el pequeño que se descompensó en un vuelo y murió. Foto: Captura Facebook

“Tanto miedo tenía de que me dejes y mirá dónde estamos, mi niño. La verdad es que sos un guerrero. Gracias por el gran amor que nos diste. Te voy a extrañar tanto y voy a extrañar dormir con vos. Espero que donde vayas no haya dolor y juegues con los autitos, los caballos y la pelota que tanto te gustaban”, comienza el posteo que hizo en Facebook.

“Dame fuerzas para no dejarme caer por sus hermanos, que ellos me necesitan más ahora que sufren tu partida. ¿Qué más decirte si sé que no voy a dejar de recordarte en cada minuto que pase. Gracias por tanto y perdón por no poder hacer nada, mi amor”, finalizó el primer mensaje.

Este jueves Yésica volvió a las redes para rogar por fortaleza para afrontar la pérdida: “Dame fuerzas porque no doy más del dolor. Sos mío, mi amor. Tengo miedo de enfrentar el mundo sin vos y no sé cómo mirar a tus hermanos y decirles que te nos fuiste. ¿Por qué a vos? Esa es la pregunta que algún día le voy a hacer a Dios cuando esté junto a Él. Solo me queda dejarte volar bien alto. Que sientas el aire en la carita de angelito que tenés. Te amo eternamente y soy afortunada de ser tu mamá por siempre. Dame muchas fuerzas”.