Corrientes: una pareja compró una moto, no se la entregaron y rompió el vidrio del local

Este lunes por la tarde, una mujer agredió a un empleado de una concesionaria y rompió la vidriera por no poder llevarse la moto a la que su pareja accedió mediante un plan de pagos que no lo entendió completamente.

La palabra del empleado que fue agredido

El hecho se registró en el local que está ubicado en Mendoza 1030. En una entrevista con Canal 5TV, Martín, el empleado que fue víctima de a violencia, dijo que en el momento que se empezó a gestionar el plan le explicaron que las cuotas eran ajustables al valor de la moto que quiso comprar.

Según el trabajador, “el cliente tenía un capital para entregar, una moto e incluso también un auto, pero él no quería entregar nada de esto y pretendía retirar la moto con dos cuotas que abonó de 30 mil pesos”, relató el hombre. “Básicamente, es imposible para la empresa entregar una unidad con ese monto porque la moto vale casi un millón de pesos”, agregó.

Así quedó la vidriera de la concesionaria de Corrientes. Foto: Radio Sudamericana

Martín aseguró que el cliente no entendió el sistema de compra y llegó al local con su pareja, quien lo amenazó. “Me dijo que si me encontraba me iba a pegar, me iba a matar. Fue ella la que rompió el vidrio y me pegó dentro del local”, contó el empleado.

Ahora, el hecho está denunciado en la Justicia ya que quedó todo filmado. “Nosotros intentamos darle una solución al cliente, pero vino distinto y no quiso aceptar la propuesta y rompieron el vidrio, me insultaron”, concluyó Martín.