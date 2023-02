Corrientes: declaró la madre del niño hallado en un descampado y según el fiscal su relato fue “poco creíble”

Después de darse a conocer la noticia de que vecinos de Paso de los Libres encontraron el cuerpo de un niño de 3 años en un descampado, el fiscal que está a cargo del caso entrevistó a la madre del menor y aseguró que fue la única de la familia que lo negó.

Facundo Sotelo, el fiscal del caso, dijo que logró dar con la identidad del niño y con la de la madre, “que luego de una entrevista previa a fines de recabar datos, se pudo inferir que tiene cierto grado de responsabilidad en este hecho”, enunció en diálogo con Radio Sudamericana.

La mujer de 19 años quedó detenida en Paso de los Libres después de que familiares identificaran el cuerpo de su hijo en el descampado, que se encuentra muy cerca de la vivienda en la que el pequeño vivía con su madre, su hermana de 3 meses y su abuela.

“Nosotros tomamos conocimiento del hallazgo en la siesta del martes, durante toda la tarde estuvimos abocados a la investigación para dar con la identidad del chico. Cerca de la medianoche del martes, tras la viralización de un video pudimos dar con familiares que reconocieron al nene y que cuya madre sería la persona que actualmente está detenida”, contó Sotelo.

La declaración de la madre del niño de 3 años que fue hallado en un descampado

El magistrado entrevistó a la madre del pequeño y aseguró que se encontró con “una versión totalmente poco creíble o sostenible, evasiva en cuanto a los hechos, recabando el relato de los familiares de la chica, la única que lo negaba era ella”.

La joven de 19 años manifestó que en el mes de enero le había entregado el niño a una asistente social, que no recordaba su nombre ni el número de contacto, para que se lo diera en adopción a una familia de la ciudad de Corrientes.

“Por su relato poco creíble, me llevó a cambiar el sentido de decir que estábamos en presencia de algún tipo de responsabilidad que tiene la madre en relación al hecho, por eso se ordenó su detención”, aseguró Sotelo.

Al fiscal le llamó la atención la manera en la que habló la mujer de 19 años. “Estamos hablando que probablemente sea su hijo el que fue encontrado en esas circunstancias y la noté con un sesgo de frialdad e indiferencia tratando de negarlo, dijo que vio el video que se viralizó pero que no era su hijo”, enunció.

En cuanto al papá del pequeño, el letrado contó que “ella es madre soltera, según relató quedó embarazada a los 15 años y el padre nunca lo conoció al chico”,

El miércoles se hizo la autopsia del cuerpo del menor y ahora se esperan los resultados, “porque ni bien fue descubierto en el lugar del hecho, se realizaron las pericias correspondientes, luego se trasladó el cuerpo a la morgue del Hospital San José”.

El niño hallado enterrado en Corrientes estuvo internado por desnutrición

Según pudo saber Radio Dos, el fiscal tuvo datos preliminares sobre la autopsia del cuerpo del menor. “Es difícil determinar la causal de muerte por el avanzado estado de descomposición, la muerte data de entre 20 y 30 días”, explicó Sotelo.

En principio, no tendría signos de violencia en el cráneo, pero en otras partes del cuerpo no se pudo determinar todavía. Además, en las últimas horas se dio a conocer que en más de una oportunidad el pequeño habría sido internado en el Hospital San José y en el Pediátrico por desnutrición o deshidratación. “Se puede observar su estado de mala atención, no tenía los cuidados necesario ni la atención debida” concluyó el fiscal del caso.