Acusaron a Coti Romero de querer cobrar una inalcanzable cifra por un desfile y ella respondió

El miércoles 26, se conocieron las presuntas cifras que Coti Romero habría querido cobrar por participar en un desfile como modelo. Frente a las críticas y el revuelo que esto generó, la correntina decidió aclarar la situación horas más tarde.

A través de Mañanísima (Ciudad Magazine), Facundo Ventura lanzó: “Tuve que llamar a Coti para que haga una pasada y sacarse algunas fotos, y me pidieron 800.000 pesos”. En este sentido, apuntó contra la ex Gran Hermano diciendo que “algunos piden cualquier disparate”.

Es sabido que los montos que la influencer manejan no son baratos, pues cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Y es que, posiblemente, sea la participante que más polémica ha causado desde que entró a esa famosa casa.

La contundente respuesta de Coti Romero a Facundo Ventura

No obstante, desde sus redes sociales aclaró los dichos que surgieron durante el programa de Carmen Barbieri. A través de una historia, se filmó con el hastag ‘LAM’ respondiéndole a las críticas y aclarando la situación.

El miércoles por la noche, la correntina indicó: “Yo no sabía que cobraba eso, realmente no lo sabía. No sé si ese precio se los pasó la productora o quién. Les juro que no sabía, literalmente; esos no son mis precios”.