“¿Y la wacha?“: el momento que vivió el cordobés dueño de la única Ferrari Purosangue en Argentina

Héctor Laca es una figura prominente en el panorama de negocios de Córdoba. Nació en Entre Ríos y llegó a la provincia con una meta clara: alcanzar la prosperidad económica. Inició su camino con apenas 2.500 dólares y la convicción de no retornar jamás a la pobreza. Con esa firmeza, fundó Facyt, una empresa dedicada a los agroproductos, cuya sede de 14.000 metros cuadrados se encuentra en Laguna Larga.

Video: “¿Y la wacha?“, el momento que vivió un empresario cordobés

Además de empresario, Laca demostró ser un aficionado de los vehículos deportivos fabricados en Italia. Por ello, se convirtió en el propietario de la Ferrari Purosangue, un modelo único en Argentina. El hombre contó que salió a circular por la Hipólito Irigoyen, en pleno barrio Nueva Córdoba. El nivel de notoriedad fue tan elevado que su esposa, desde Punta del Este, lo contactó para pedirle que dejara de mostrarse públicamente, pues salía en todos los canales de televisión.

Dentro de esta búsqueda de exposición, el momento más memorable sucedió mientras el auto se detenía ante un semáforo. Un naranjita se acercó al conductor y le hizo una consulta que denotó gran ingenio popular: “¿Y la wacha?”. El comentario lo hizo estallar en risa.