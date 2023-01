Wanchope Ábila anotó un gol ante Instituto y no lo festejó: “Es un orgullo que mi equipo vuelva a Primera”

Cuando ingresó para jugar el segundo tiempo, la hinchada de Instituto lo bañó de aplausos. Ramón Ábila enfrentó a su ex club, y a dos minutos del final convirtió el tercero para el 3-0 de Colón en el amistoso con la Gloria en el Kempes.

Wanchope no lo festejó: “Es un orgullo que mi equipo vuelva a Primera. Nací de Instituto y me voy a morir de Instituto, y eso no me lo va sacar nadie. Mi deseo que sigue creciendo como hasta ahora”, aseguró el delantero.

“Soy hincha del club, muchos años alentando desde la tribuna. Me dolió convertir el gol pero uno como profesional sabe separar las cosas y me debo a otra camiseta. Me genera mucha satisfacción que mi equipo vuelva a estar en Primera después de tantos años”, agregó.

SIEMPRE EN LA MIRA DE INSTITUTO

A fines del 2022, Wanchope entrenó con el plantel en la Agustina y se acrecentaron los rumores de un posible regreso. Sobre todo por el ascenso a Liga Profesional, ya que el sueño del goleador cordobés es vestir la Albirroja en Primera.

Viajó a Qatar para el Mundial y por un permiso especial de Colón pudo quedarse hasta la final. Regresó y sigue en filas del Sabalero, a préstamo de Boca.