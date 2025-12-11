Vuelve la Noche de las Jugueterías a Córdoba con descuentos de hasta el 50%

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) lanzó una nueva edición de su evento comercial: la Noche de las Jugueterías. Esta propuesta, ya consolidada en la agenda comercial, busca incentivar el consumo previo a las fiestas de fin de año.

La jornada se llevará a cabo este jueves 11 de diciembre, reuniendo a diversos tipos de establecimientos minoristas. Participan jugueterías tradicionales, negocios de barrio, grandes cadenas, tiendas didácticas y librerías con secciones destinadas al público infantil.

Vuelve la Noche de las Jugueterías a Córdoba

El mayor atractivo de la jornada son los importantes descuentos ofrecidos. Las rebajas inician en un 10 por ciento y alcanzan hasta el 25 por ciento en general. Sin embargo, algunos comercios seleccionados incrementarán estas promociones llegando al 40 y, en ciertos artículos, alcanzarán un 50 por ciento de beneficio. Muchas tiendas mantendrán los descuentos hasta el 6 de enero.

Para facilitar la búsqueda y organización de las compras, la entidad que nuclea al sector puso a disposición del público una herramienta muy útil. Los interesados pueden consultar un mapa interactivo mediante el sitio web oficial de la organización. Allí, las personas encontrarán la ubicación de los locales adheridos y las ofertas disponibles en cada uno. Esta información será publicada utilizando sus redes sociales, principalmente a través de su cuenta de Instagram (@camaradeljuguete).

Habrá además talleres temáticos, sorteos, espectáculos dedicados a los más pequeños y áreas designadas para juegos de mesa. Buscando dinamizar el movimiento comercial posterior a Navidad, varios locales entregarán cupones, que podrán utilizarse desde el 26 de diciembre hasta el Día de Reyes.