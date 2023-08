Una mujer volvía del gimnasio y fue asaltada por delincuentes en Córdoba: “Me dijo que me iba a apuñalar”

Una mujer fue víctima de la inseguridad que acecha a la ciudad de Córdoba. La víctima fue sorprendida por dos delincuentes mientras volvía a su casa, en barrio Uocra, y la amenazaron de muerte con un cuchillo. Luego, los sujetos huyeron a toda velocidad en un auto.

El hecho tuvo lugar este lunes, a tan sólo unas cuadras de la vivienda de la víctima, cuando salía de una clases de gimnasio y fue arrebatada por dos hombres a bordo de un Ford K. Uno de ellos se bajó e intentó robarle la mochila, pero la mujer se resistió y el delincuente la amenazó con un cuchillo.

En el forcejeo, el sujeto se llevó la mochila junto a todas las pertenencias de la víctima y junto con el cómplice, huyó a toda velocidad en el auto. “Me dijo que me iba a apuñalar y yo estoy segura que me iba a apuñalar, estaba convencida de eso”, relató a El Doce. Y agregó: “Me quise poner el bolso adelante, pero me lo sacó de las manos”.

VIDEO: Una mujer volvía del gimnasio y fue asaltada en Córdoba