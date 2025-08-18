Viviendas pequeñas: qué son y cuánto salen las “tiny house” en Córdoba

Córdoba se sube a una tendencia global que pisa fuerte en distintos países europeos: las “tiny house” o casas pequeñas. La marca Pod lanzó una apuesta innovadora en el mercado de la construcción.
QUÉ SON Y CUÁNTO SALEN LAS “TINY HOUSE” EN CÓRDOBA
Pod ofrece siete líneas modulares, de las cuales cinco están destinadas a particulares y dos al mercado corporativo. Estas unidades se adaptan a diversas necesidades, funcionando como viviendas, oficinas o alojamientos para trabajadores en sitios industriales.
Los tamaños varían, partiendo de unidades compactas como un monoambiente de 27 metros cuadrados con balcón y deck exterior, con un valor de 25.500 dólares más IVA.
También se ofrece una del mismo tamaño pero más equipada a 33.500 dólares más IVA, llegando hasta una vivienda residencial de 55 metros cuadrados con dos dormitorios y baño en suite, valuada en 71.500 dólares más IVA.
Andrés Brandán, director comercial de Pod, señaló a La Voz que el formato “tiny house” es una tendencia afín a las nuevas generaciones, quienes buscan inversiones más eficientes, adoptan el minimalismo y no necesariamente piensan en una casa “para toda la vida”.