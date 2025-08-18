Viviendas pequeñas: qué son y cuánto salen las “tiny house” en Córdoba

Córdoba se sube a una tendencia global que pisa fuerte en distintos países europeos: las “tiny house” o casas pequeñas. La marca Pod lanzó una apuesta innovadora en el mercado de la construcción.

QUÉ SON Y CUÁNTO SALEN LAS “TINY HOUSE” EN CÓRDOBA

Pod ofrece siete líneas modulares, de las cuales cinco están destinadas a particulares y dos al mercado corporativo. Estas unidades se adaptan a diversas necesidades, funcionando como viviendas, oficinas o alojamientos para trabajadores en sitios industriales.

Cómo son las "tiny house" que se hacen en Córdoba.

Los tamaños varían, partiendo de unidades compactas como un monoambiente de 27 metros cuadrados con balcón y deck exterior, con un valor de 25.500 dólares más IVA.

También se ofrece una del mismo tamaño pero más equipada a 33.500 dólares más IVA, llegando hasta una vivienda residencial de 55 metros cuadrados con dos dormitorios y baño en suite, valuada en 71.500 dólares más IVA.

Andrés Brandán, director comercial de Pod, señaló a La Voz que el formato “tiny house” es una tendencia afín a las nuevas generaciones, quienes buscan inversiones más eficientes, adoptan el minimalismo y no necesariamente piensan en una casa “para toda la vida”.