Violencia en Córdoba: golpeó con una botella de fernet en la cara a un chofer de colectivo

La mujer se enojó con el conductor, lo agredió y fue detenida en barrio Centro.

20 de agosto de 2025,

El operativo se desarrolló dentro de la unidad 75 en el Centro de Córdoba.

El Centro de la ciudad de Córdoba fue escenario de un violento episodio que terminó con una mujer detenida. Ella golpeó una botella de fernet en la cara a un chofer de colectivo, quien fue atendido por un servicio de emergencias.

Las autoridades notificaron que el suceso se produjo durante el mediodía del martes 19 de agosto. Según las declaraciones del damnificado, la señora no pudo descender del transporte en la parada solicitada y por ello le dio en el rostro con el recipiente de plástico de un litro que contenía bebida alcohólica.

Ante este escenario, la víctima se dirigió hasta la Terminal de Ómnibus, donde dio aviso a la Policía que prestaba servicio en el lugar. Finalmente, los efectivos aprehendieron a la mujer en bulevar Perón al 300, secuestraron la botella plástica de un litro que contenía bebida alcohólica y un servicio de emergencias asistió al conductor.

