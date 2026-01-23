Un automovilista despistó en la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba, cayó a un canal sin agua y quedó atrapado. Ante este escenario, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) realizó un operativo para rescatarlo.

Video: un automovilista despistó, cayó a un canal en Córdoba y quedó atrapado

El siniestro vial ocurrió en las primeras horas de la mañana de este viernes 23 de enero sobre la avenida mencionada y el kilómetro 8 de la ruta 19, anillo interno, según comunicó la Policía en un comunicado oficial.

Por causas que se intentan establecer, el conductor de 25 años de un Renault Clio perdió el control del auto. Los uniformados cortaron y expandieron las puertas para rescatar al único ocupante, quien tenía sus miembros inferiores aprisionados. Finalmente, se lo trasladó al Hospital De Urgencias con politraumatismos.