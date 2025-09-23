Valeria Lynch en Córdoba: todo lo que hay que saber de su show en Quality Arena

Valeria Lynch, voz trascendental de la Argentina, anunció su retorno a la ciudad de Córdoba. Este evento tendrá lugar el 2 de octubre en el Quality Arena, tras llenar cuatro presentaciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Se prepara, además, para visitar diversos países de Latinoamérica y Europa. La intérprete cuenta con más de medio siglo de trayectoria profesional, siendo considerada la máxima exponente de la música popular en el país. Su figura es reconocida, además, como la mejor embajadora artística a nivel mundial.

Valeria Lynch en Córdoba: todo lo que hay que saber

El éxito profesional de la artista comenzó a finales de la década de los ‘60. Sus logros incluyen la obtención de más de 40 premios internacionales. Además de recitales, participó en programas de televisión y comedias musicales en distintos países. Su música y su talento cruzan fronteras, ya que New York Times la ubicó entre las cinco mejores vocalistas del planeta.

En su show en Córdoba, promete hacer un repaso por su repertorio. Estos son los precios de las entradas, que se pueden comprar a través de la web de Quality: