Teatro en Córdoba: cuándo ver “Las cosas maravillosas” con Facundo Gambandé

El Teatro Real de Córdoba se prepara para recibir una experiencia escénica especial. “Las Cosas Maravillosas”, una propuesta que acumula más de tres años en cartelera, arriba a la Sala Azucena Carmona.

En esta ocasión, Facundo Gambandé asumirá el rol del narrador de esta historia. La dirección de esta puesta pertenece a Mey Scápol. El estreno está programado para el 22 de agosto, marcando el inicio de una serie de presentaciones con producción local.

Teatro en Córdoba: llega la obra “Las cosas maravillosas”

El argumento gira en torno a la misión del protagonista: elaborar una lista de todas aquellas cosas maravillosas que existen en el mundo, elementos que dotan de sentido a la existencia. Con un agudo sentido del humor y un relato emotivo, el espectáculo se erige como una convocatoria para construir, de forma compartida, una visión optimista del día a día. Se trata de un viaje personal que resuena con la audiencia, explorando la importancia de encontrar motivos para la alegría.

Esta producción teatral tuvo su debut en Argentina durante el año 2022, con Peter Lanzani como el primer narrador bajo la dirección de Dalia Elnecavé. Posteriormente, continuó con diferentes versiones protagonizadas por figuras como Lali González, Franco Masini, Andy Kusnetzoff, Cande Vetrano, Victorio D’Alessandro, Florencia Otero y Natalie Pérez, todas ellas bajo la dirección de Mey Scápol.

Las funciones se llevarán a cabo en la Sala Azucena Carmona del Teatro Real, ubicado en San Jerónimo 66. Las fechas confirmadas son las siguientes: viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 30 de agosto, todas ellas a las 20.30. La dramaturgia original de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe llega con traducción y versión de Pablo Gershanik. La producción general está a cargo de Facundo Gambandé y Lucía Gambandé, con asistencia de Lucía Gambandé en la dirección.