Uno por uno, todos los aumentos de precios en el inicio del año en Córdoba

Pese a que las proyecciones para 2026 auguran una inflación más moderada, cercana al 19,6 por ciento según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el año comenzó con una marcada presión sobre el bolsillo. Tras cerrar el 2025 con una suba de precios apenas superior al 31 pro ciento, enero llega con ajustes en servicios clave que responden tanto a aumentos de costos como a cambios en las políticas de subsidios.

Uno por uno, los aumentos que llegan a Córdoba con el 2026

Desde el 2 de enero, viajar por el interior de la provincia es un 9,5 por ciento más caro. El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) autorizó esta suba, que coincide con el inicio de la temporada turística. Con este ajuste, el boleto a Villa Carlos Paz cuesta 5.600 pesos; a Cosquín, 9.300; y a Río Cuarto, 35.000.

Por su parte, los peajes de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) ya aplican nuevos valores desde finales de diciembre. La tarifa básica subió un 29 por ciento, alcanzando los 1.677 pesos, mientras que el pago manual en cabina sufrió un incremento del 50 por ciento, situándose en los 3.000 pesos.

En el caso de la luz, Epec aplicará un aumento del 2,08 por ciento en el valor agregado de distribución (VAD). Sin embargo, el impacto mayor vendrá por el nuevo sistema nacional de subsidios, que dejará de dividir a los usuarios por niveles de ingreso para organizarlos en solo dos grupos: quienes reciben asistencia y quienes no.

En cuanto al gas natural, el Gobierno nacional definió un aumento del 2,5 por ciento para las boletas de enero. Por otro lado, el agua potable mantiene el incremento del 8,27 por ciento autorizado a finales de 2025, mientras se revisa la estructura tarifaria por el costo del canon provincial.

Más aumentos en Córdoba: combustibles y servicios adicionales

El precio en los surtidores también registró cambios debido a la actualización de impuestos específicos (ICL e IDC). En Córdoba, el litro de nafta súper ronda los 1.800 pesos, mientras que la versión premium alcanza los 2.000.

Finalmente, otros rubros completan el cuadro de aumentos son la ITV, que subió un 18 por ciento desde el primer día del año; y las prepagas, cuyas cuotas de medicina privada notificaron ajustes del 2,5 por ciento.