El mercado ve un “panorama estable” para los próximos meses

A poco más de un mes del resultado electoral que convalidó el actual rumbo económico, el mercado financiero pronostica un marco de estabilidad para los próximos meses, con inflación en torno a 2% y dólar sin sobresaltos.

Los analistas estiman que la inflación de noviembre cerró en 2,3% y un descenso a 2,1% para diciembre. Para el inicio de 2026 se espera que quiebre el 2%: enero 1,9%, febrero 1,7% y marzo 1,8%.

El presidente Javier Milei insiste que para agosto del año próximo la inflación habrá desaparecido, lo cual aún no está dentro de las previsiones de los especialistas.

Las proyecciones corresponden al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó este jueves el Banco Central.

De este trabajo participaron 34 consultoras y centro de investigación y 12 entidades financieras. Las cifras fueron recogidas entre el 26 y 28 de noviembre.

Qué pasaría con el dólar

Con relación al dólar, los especialistas lo calcularon en $ 1.473 para fin de mes, con una baja de $ 27,1 con relación a la medición del mes anterior. Este valor se encuentra cerca de los precios actuales.

Para los meses subsiguientes, también se estimó una baja en promedio de $30: a enero $ 1.501, febrero $ 1.528 y a marzo $1.539. Esta evolución coincide con las proyecciones de inflación.

Respecto del nivel de actividad, los analistas elevaron la expectativa a 4,4%, desde el 3,9% del mes anterior. Esto coincide con una mejora sustantiva en el cuarto trimestre del año (0,8%).

No obstante este escenario favorable, no habría mejoras en el tema laboral. La perspectiva continúa en un 7,5% para el tercer trimestre, 7,2% para el cuarto, para cerrar el año en un 7,2%.