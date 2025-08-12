Una pelea entre dos vecinos terminó en un tiroteo en un barrio de Córdoba

La violencia urbana volvió a manifestarse en la ciudad de Córdoba durante la madrugada de este martes. En esta oportunidad, se produjo un intenso tiroteo en barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba. Allí, dos vecinos, quienes mantenían una prolongada disputa, protagonizaron el altercado.

Tiroteo en Córdoba: dos vecinos se enfrentaron y uno está internado

El suceso tuvo lugar en la intersección de las calles Domingo Echauri y Adolfo Alsina. Los hombres se cruzaron en la vía pública, iniciando una discusión que escaló a un nivel de alta tensión. Uno de los hombres se encontraba a pie en la calle, mientras el otro permanecía dentro de su vehículo particular.

Como consecuencia del tiroteo, uno de los vecinos recibió una herida de bala en una de sus piernas. Personal del servicio de emergencias 107 brindó asistencia al lesionado en el sitio del hecho y luego, lo trasladó al Hospital de Urgencias, donde permanece internado bajo observación.

El autor del disparo se dio a la fuga y hasta el momento, no fue identificado por las autoridades policiales. Vecinos del sector señalaron que los involucrados viven una “guerra” desde hace muchos años.