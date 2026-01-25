Una mujer cayó a un pozo de 6 metros de profundidad en Villa El Libertador: el video del rescate

En las últimas horas, la Policía de Córdoba informó sobre el rescate de una mujer de 28 años en barrio Villa El Libertador, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La joven había caído a un pozo negro en una vivienda ubicada en la calle Congreso al 5.800.

Video: rescataron a una mujer de un pozo negro en Villa El Libertador

Según información policial, al lugar acudieron efectivos del Duar y el CGI, quienes constataron que el pozo tenía un metro de diámetro y seis de profundidad. Con las herramientas y técnicas adecuadas, lograron sacar a la mujer y brindarle la primera asistencia. Tras esto, fue trasladada de manera particular a un hospital privado para recibir más atención médica.