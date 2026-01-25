Vía Córdoba / Video

Una mujer cayó a un pozo de 6 metros de profundidad en Villa El Libertador: el video del rescate

Se trata de una joven de 28 años, quien recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladada por su familia a un hospital.

Redacción LAVOZ
25 de enero de 2026,

Operativo. Rescataron a una mujer que había caído en un pozo negro. (Policía de Córdoba)

En las últimas horas, la Policía de Córdoba informó sobre el rescate de una mujer de 28 años en barrio Villa El Libertador, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La joven había caído a un pozo negro en una vivienda ubicada en la calle Congreso al 5.800.

Video: rescataron a una mujer de un pozo negro en Villa El Libertador

Según información policial, al lugar acudieron efectivos del Duar y el CGI, quienes constataron que el pozo tenía un metro de diámetro y seis de profundidad. Con las herramientas y técnicas adecuadas, lograron sacar a la mujer y brindarle la primera asistencia. Tras esto, fue trasladada de manera particular a un hospital privado para recibir más atención médica.

