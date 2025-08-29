Una heladería lanzó innovadores sabores de Córdoba: queso azul, ajo negro, dulce de leche y más

Durante julio y agosto, una heladería lanzó una innovadora carta con sabores únicos de Córdoba. La propuesta busca destacar y definir la identidad de la provincia a través del uso de productos locales y de calidad en 11 opciones.
Una heladería lanzó innovadores sabores de Córdoba
Se trata de Del Bent, que se define como el productor de un auténtico “gelato artigianale con ingredientes frescos y genuinos“. Este 2025, lanzó la cuarta edición de su ciclo de helados de Córdoba.
La propuesta inició el pasado 5 de julio y culminó el 30. Sin embargo, por problemas técnicos de sus proveedores, el comercio se vio obligado a aplazar la venta al público de algunas variantes.
Pero recientemente ya lanzó el último sabor que restaba y ahora todos están disponibles en su carta. Cabe destacar que, la oferta cambia cada día con la intención de ofrecer productos frescos en temporada y materia prima de calidad.
Los innovadores sabores de Córdoba que lanzó una heladería
A continuación, los 11 innovadores sabores de Córdoba que lanzó la heladería Del Bent:
- Azafrán.
- Hierba Suico.
- Algarroba.
- Arrope de Chañar.
- Lúpulo y Miel.
- Chocolate y Ají Kitucho.
- Dulce de leche.
- Hongos de Chef.
- Helado de Té.
- Queso Azul.
- Ajo Negro.
Dónde comprar los innovadores sabores de una heladería de Córdoba
“Vení a degustar los helados cordobeses, de productores locales e ingredientes nativos”, aseguraron desde la entidad gastronómica que tiene cuatro sucursales.
- Achaval Rodríguez al 118, barrio Nueva Córdoba.
- Avenida Los Alamos 1.015, Intercountries.
- Avellaneda al 312, Plaza Colón.
- Derqui al 105, Villa Allende.