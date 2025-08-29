Vía Córdoba / Heladerías

Una heladería lanzó innovadores sabores de Córdoba: queso azul, ajo negro, dulce de leche y más

El local tiene diferentes sucursales en la ciudad y buscó resaltar la identidad cordobesa con 11 productos nativos.

Lucas Sismondo
29 de agosto de 2025,

Durante julio y agosto, una heladería lanzó una innovadora carta con sabores únicos de Córdoba. La propuesta busca destacar y definir la identidad de la provincia a través del uso de productos locales y de calidad en 11 opciones.

Una heladería lanzó innovadores sabores de Córdoba

Se trata de Del Bent, que se define como el productor de un auténtico “gelato artigianale con ingredientes frescos y genuinos“. Este 2025, lanzó la cuarta edición de su ciclo de helados de Córdoba.

Martín Oña es el maestro de Del Bent Helados. (Foto: Pedro Castillo / La Voz)
La propuesta inició el pasado 5 de julio y culminó el 30. Sin embargo, por problemas técnicos de sus proveedores, el comercio se vio obligado a aplazar la venta al público de algunas variantes.

Pero recientemente ya lanzó el último sabor que restaba y ahora todos están disponibles en su carta. Cabe destacar que, la oferta cambia cada día con la intención de ofrecer productos frescos en temporada y materia prima de calidad.

Los innovadores sabores de Córdoba que lanzó una heladería

A continuación, los 11 innovadores sabores de Córdoba que lanzó la heladería Del Bent:

  • Azafrán.
  • Hierba Suico.
  • Algarroba.
  • Arrope de Chañar.
  • Lúpulo y Miel.
  • Chocolate y Ají Kitucho.
  • Dulce de leche.
  • Hongos de Chef.
  • Helado de Té.
  • Queso Azul.
  • Ajo Negro.
La cuarta edición del ciclo de helados de Córdoba.
Dónde comprar los innovadores sabores de una heladería de Córdoba

Vení a degustar los helados cordobeses, de productores locales e ingredientes nativos”, aseguraron desde la entidad gastronómica que tiene cuatro sucursales.

  • Achaval Rodríguez al 118, barrio Nueva Córdoba.
  • Avenida Los Alamos 1.015, Intercountries.
  • Avellaneda al 312, Plaza Colón.
  • Derqui al 105, Villa Allende.

