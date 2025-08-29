Una heladería lanzó innovadores sabores de Córdoba: queso azul, ajo negro, dulce de leche y más

Durante julio y agosto, una heladería lanzó una innovadora carta con sabores únicos de Córdoba. La propuesta busca destacar y definir la identidad de la provincia a través del uso de productos locales y de calidad en 11 opciones.

Se trata de Del Bent, que se define como el productor de un auténtico “gelato artigianale con ingredientes frescos y genuinos“. Este 2025, lanzó la cuarta edición de su ciclo de helados de Córdoba.

Martín Oña es el maestro de Del Bent Helados. (Foto: Pedro Castillo / La Voz)

La propuesta inició el pasado 5 de julio y culminó el 30. Sin embargo, por problemas técnicos de sus proveedores, el comercio se vio obligado a aplazar la venta al público de algunas variantes.

Pero recientemente ya lanzó el último sabor que restaba y ahora todos están disponibles en su carta. Cabe destacar que, la oferta cambia cada día con la intención de ofrecer productos frescos en temporada y materia prima de calidad.

A continuación, los 11 innovadores sabores de Córdoba que lanzó la heladería Del Bent:

Azafrán.

Hierba Suico.

Algarroba.

Arrope de Chañar.

Lúpulo y Miel.

Chocolate y Ají Kitucho.

Dulce de leche.

Hongos de Chef.

Helado de Té.

Queso Azul.

Ajo Negro.

Dónde comprar los innovadores sabores de una heladería de Córdoba

“Vení a degustar los helados cordobeses, de productores locales e ingredientes nativos”, aseguraron desde la entidad gastronómica que tiene cuatro sucursales.