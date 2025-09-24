Una explosión de gas provocó un derrumbe en Córdoba: lo que se sabe del hecho

Una fuerte explosión de gas en una casa de Villa María ocurrió durante la noche del martes, cerca de las 22. Este evento generó una gran alarma entre los residentes de la zona al escuchar el fuerte estruendo. Como consecuencia del estallido, parte de la estructura de una vivienda cedió. El dueño de la propiedad tuvo que ser hospitalizado.

Explosión de gas en Córdoba: hay un hombre herido

El dueño de la propiedad, un sujeto de 38 años, fue trasladado hacia el Hospital Pasteur, donde le diagnosticaron quemaduras en el rostro. Además, el paciente sufrió el compromiso en las vías aéreas. Por esta razón, quedó internado bajo observación especializada.

El propietario relató a las autoridades que la detonación se produjo cuando él abrió el horno, estando en la cocina. Según su testimonio, el artefacto, posiblemente una garrafa, habría originado el estallido que causó graves daños materiales.