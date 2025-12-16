Vía Córdoba / Video

Una embarazada fue internada tras un choque en Córdoba: el impactante video

El hecho ocurrió en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba. Los detalles.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

16 de diciembre de 2025,

Una embarazada fue internada tras un choque en Córdoba: el impactante video
Grave siniestro vial en Córdoba.

Un grave siniestro vial tuvo lugar durante la tarde de este martes en la ciudad de Córdoba. El fuerte impacto se registró específicamente en barrio Argüello, entre las calles Raymond Poicaré y Bartolomé Salom. En la coalición estuvieron implicados un Nissan y un Volkswagen Gol. Los daños materiales resultaron considerables para ambos vehículos. Dos personas fueron hospitalizadas.

Video: una embarazada fue internada tras un choque

Las consecuencias más serias del episodio se manifestaron en los ocupantes del Nissan, donde viajaban una mujer embarazada y un hombre. La acompañante se encuentra transitando su quinto mes de gestación y requirió asistencia médica inmediata en el lugar.

Luego de recibir los primeros auxilios, las víctimas debieron ser inmovilizados y llevados hacia un centro de salud. Se espera que el informe técnico policial provea los detalles que permitan comprender el origen del siniestro.

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS