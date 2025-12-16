Una embarazada fue internada tras un choque en Córdoba: el impactante video

Un grave siniestro vial tuvo lugar durante la tarde de este martes en la ciudad de Córdoba. El fuerte impacto se registró específicamente en barrio Argüello, entre las calles Raymond Poicaré y Bartolomé Salom. En la coalición estuvieron implicados un Nissan y un Volkswagen Gol. Los daños materiales resultaron considerables para ambos vehículos. Dos personas fueron hospitalizadas.

Video: una embarazada fue internada tras un choque

Las consecuencias más serias del episodio se manifestaron en los ocupantes del Nissan, donde viajaban una mujer embarazada y un hombre. La acompañante se encuentra transitando su quinto mes de gestación y requirió asistencia médica inmediata en el lugar.

Luego de recibir los primeros auxilios, las víctimas debieron ser inmovilizados y llevados hacia un centro de salud. Se espera que el informe técnico policial provea los detalles que permitan comprender el origen del siniestro.