Una cordobesa advirtió a manicuristas: “Se hacen millonarios en...”

Una situación que oscila entre la risa y el llanto es la que experimentó una joven de Córdoba que vive en el exterior. Tras visitar múltiples salones de belleza, se encontró con una realidad sorprendente que la llevó a lanzar una advertencia directa a manicuristas de Latinoamérica: existe una “fortuna” por hacer.

Video: la advertencia de una joven de Córdoba a manicuristas

La joven relató cómo, a pesar de la estética impecable de los establecimientos, equipados con candelabros y sillones lujosos, la calidad del trabajo dista mucho de ser aceptable. “¿Por qué nadie habla de la plata que se harían las mujeres o hombres latinoamericanos si vinieran a hacer las uñas acá, a Estados Unidos?”, expresó.

Su vivencia se repitió en al menos siete lugares distintos, todos presentando características similares: salones con numerosos empleados atendiendo a una gran cantidad de clientes. En esta oportunidad, solicitó un diseño específico de uñas, cuyo costo fue 120 dólares, pero se llevó una decepción.

Al comparar con sus experiencias previas, la cordobesa recordó: “En Argentina, me iba al living de la casa de una chica en mi pueblo y me hacía unas uñas espectaculares”. La cordobesa fue tajante: “Si sos de Latinoamérica y sabes hacer unas francesitas ‘como la gente’, te llenas de plata acá”.