Una bebé recién nacida dio positivo en cocaína en un hospital de Córdoba. El episodio de alto impacto se conoció este viernes 9 de enero en la ciudad de Bell Ville, a poco más de 200 kilómetros al sureste de la Capital.

Una bebé recién nacida dio positivo en cocaína en un hospital de Córdoba

“Es una noticia dolorosa para el hospital”, dijo el doctor del Hospital Regional José Antonio Ceballos, José María Ruíz, en diálogo con Cadena 3. El caso ocurrió el miércoles 7, cuando una madre dio a luz, fue sometida a los exámenes de rutina y revisaron su historia clínica, donde detectaron antecedentes de consumo.

El hospital de Bell Ville (Archivo).

“La cocaína atraviesa la placenta y puede generar consecuencias en el bebé”, explicó el profesional de la salud. Por ello, la criatura fue internada en el área de neonatología bajo un meticuloso seguimiento médico.

Córdoba: el estado de salud de la bebé recién nacida que dio positivo en cocaína

Su estado de salud es estable, pero el profesional no garantizó nada. “Hay que evaluar si puede quedar con daño neurológico, problemas respiratorios o renales. Es una sustancia que produce efectos graves en los adultos; en un recién nacido, sin defensas, el impacto puede ser mayor”, contextualizó.

En paralelo, desde el Hospital Regional José Antonio Ceballos dieron lugar a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). “Seguimos los protocolos provinciales. Tenemos equipos de psicólogos y psiquiatras de guardia que van a acompañar a la mamá y a su entorno. Nuestro compromiso es ayudar tanto al bebé como a la madre", cerró.